«Вы видели, какой плохой была премия Академии в этом году? Победил фильм из Южной Кореи. Что, черт побери, это было?», — заявил президент 20 февраля на митинге своих сторонников в Колорадо. — У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И после этого они дают ей лучший фильм года? Это нормально?»





В качестве альтернативы «Паразитам» Трамп предложил вернуть классические голливудские фильмы «Унесенные ветром» и «Бульвар Сансет». Аудитория встретила его речь с одобрением.





Фильм «Паразиты» стал главным победителем 92-й церемонии вручения «Оскара», прошедшей 9 февраля. Картина получила четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».





Это первая картина не на английском языке, получившая "Оскара" за "лучший фильм".



