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В Беларуси обнаружены первые подделки новых 100-долларовых купюр

Их принес в банк житель Лиды.

В Лиде 61-летний местный житель 17 февраля принес в банк для обмена три купюры номиналом 100 долларов США. Банкноты вызвали сомнения в подлинности у сотрудника банка, о чем было сообщено в милицию, сообщает sudexpert.

Как пояснил мужчина, данные банкноты он обменял у неизвестного гражданина на рынке еще несколько лет назад. Изъятые купюры были направлены на исследование в Лидский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.


Согласно выводам эксперта, один из денежных билетов является подлинным. А вот две другие 100-долларовые купюры нового образца изготовлены не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Федеральной резервной системы США.

Модернизированные банкноты номиналом 100 долларов выпустили в США около пяти лет назад, и до недавних пор воспроизвести их новые средства защиты злоумышленникам не удавалось.

Однако с начала года на исследование в экспертные подразделения области уже второй раз попадают фальшивые стодолларовые купюры нового образца.
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