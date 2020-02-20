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В Барановичах погиб 4-месячный малыш. Похоже, его случайно во сне задушил пьяный отец

В многодетной семье в Барановичах 20 февраля погиб 4-месячный ребенок. По предварительной информации, малыша случайно задушил его пьяный отец, сообщает Intex-press.

Трагедия произошла 20 февраля в микрорайоне Боровки в многодетной семье. Помимо погибшего ребенка, в ней воспитываются еще четверо детей, пишет газета «Наш край» со ссылкой на свидетелей задержания виновного в смерти ребенка мужчины.

В этот день мать отсутствовала дома: она ездила по делам в Минск. А когда вернулась, то обнаружила мужа в постели пьяным, лежавшим на ребенке.

Женщина вызвала милицию и скорую. Медики констатировали смерть ребенка.

Мужчину задержали, сообщает издание.
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