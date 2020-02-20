Трагедия произошла 20 февраля в микрорайоне Боровки в многодетной семье. Помимо погибшего ребенка, в ней воспитываются еще четверо детей, пишет газета «Наш край» со ссылкой на свидетелей задержания виновного в смерти ребенка мужчины.





В этот день мать отсутствовала дома: она ездила по делам в Минск. А когда вернулась, то обнаружила мужа в постели пьяным, лежавшим на ребенке.





Женщина вызвала милицию и скорую. Медики констатировали смерть ребенка.





Мужчину задержали, сообщает издание.