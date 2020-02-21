От коронавируса за сутки умерло 118 человек
Общее число заболевших коронавирусом в Китае достигло 75 465 человек, сообщает Государственный комитет по здравоохранению КНР.
За время распространения болезни вылечились 18 264 человека, а 2236 погибли. Всего зарегистрировано 75 465 подтвержденных случая заболевания. 606 037 человек имели тесный контакт с заболевшими, а 120 302 находятся под медицинским наблюдением, пишет TUT.BY
Летальные случаи фиксируются за пределами Китая: в среду сообщили об умерших в Иране, в четверг умер инфицированный коронавирусом человек в Южной Корее.
Все белорусы, которых из-за коронавируса эвакуировали из Китая, вернулись домой. Они здоровы. Одна из эвакуированных рассказала, с чем пришлось столкнуться за время карантина. Кроме того, в страну вернулись более 300 студентов из Китая, они на карантине.
Главный внештатный специалист Минздрава Беларуси по инфекционным болезням Игорь Карпов рассказал, чем в случае появления коронавируса в стране нас будут лечить медики.
В Украину привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Они пройдут карантин в санатории МВД под Полтавой. Местные жители выступили резко против этого: когда эвакуированные прибыли, то автобусы закидали камнями.
Внимание! Онлайн-мошенники начали рассылать пользователям в интернете фишинговые электронные письма о надвигающимся коронавирусе — так злоумышленники надеются захватить ваши конфиденциальные данные.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
- избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
- после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
- если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
- стараться не касаться руками лица;
- в общественных местах носить медицинские маски;
- при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
- если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.
Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
09:00 21/02/2020
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Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.