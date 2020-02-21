От коронавируса за сутки умерло 118 человек

За время распространения болезни вылечились 18 264 человека, а 2236 погибли. Всего зарегистрировано 75 465 подтвержденных случая заболевания. 606 037 человек имели тесный контакт с заболевшими, а 120 302 находятся под медицинским наблюдением, пишет TUT.BY





Летальные случаи фиксируются за пределами Китая: в среду сообщили об умерших в Иране, в четверг умер инфицированный коронавирусом человек в Южной Корее.

Все белорусы, которых из-за коронавируса эвакуировали из Китая, вернулись домой. Они здоровы. Одна из эвакуированных рассказала, с чем пришлось столкнуться за время карантина. Кроме того, в страну вернулись более 300 студентов из Китая, они на карантине.





Главный внештатный специалист Минздрава Беларуси по инфекционным болезням Игорь Карпов рассказал, чем в случае появления коронавируса в стране нас будут лечить медики.





В Украину привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Они пройдут карантин в санатории МВД под Полтавой. Местные жители выступили резко против этого: когда эвакуированные прибыли, то автобусы закидали камнями.

Внимание! Онлайн-мошенники начали рассылать пользователям в интернете фишинговые электронные письма о надвигающимся коронавирусе — так злоумышленники надеются захватить ваши конфиденциальные данные.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?





Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.





Как не заразиться?





Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:





избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.





Что делать, если кажется, что заразился?





При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь, и если вы были в Китае, обязательно сообщить об этом медикам.





Как лечат от коронавируса?





Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.





Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?





Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.