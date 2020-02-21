Минтруда разрешило 14-летним работать в модельном бизнесе
Министерства труда и социальной защиты постановлением №5 от 20 января расширило перечень легких работ, которые могут выполнять молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет.
В него внесено участие в мероприятиях модельной деятельности: кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров), пишет reform.by
Постановление сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.
Всего в перечне разрешенных работ около полусотни пунктов, большей частью они связаны с сельским и лесным хозяйством, озеленением, благоустройством. Также подросткам можно участвовать в анимационных программах в парках культуры и отдыха, на выставках, работать в качестве артистического персонала, заниматься изготовлением сувениров.
08:04 21/02/2020
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