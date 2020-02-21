Минтруда разрешило 14-летним работать в модельном бизнесе

В него внесено участие в мероприятиях модельной деятельности: кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров), пишет reform.by





Постановление сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.





Всего в перечне разрешенных работ около полусотни пунктов, большей частью они связаны с сельским и лесным хозяйством, озеленением, благоустройством. Также подросткам можно участвовать в анимационных программах в парках культуры и отдыха, на выставках, работать в качестве артистического персонала, заниматься изготовлением сувениров.