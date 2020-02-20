За пределами нашей галактики нашли кислородные облака

За пределами Млечного Пути впервые обнаружили молекулярный кислород, пишет The Astrophysical Journal. Сообщается, что целые облака этого газа находятся в галактике Маркарян 231, она расположена в созвездии Большой Медведицы на расстоянии более 580 миллионов световых лет от нас. Её центр чрезвычайно активно излучает ультрафиолет. Объект назвали в честь армянского учёного Вениамина Маркаряна, который открыл ещё несколько галактик с такими же свойствами.









И это ближайшая к нам галактика, в центре которой есть квазар — "квазизвёздный" объект, пишет life.ru По сути, это ядро молодой галактики, где идёт активное звездообразование. В галактике Маркарян 231 этот процесс примерно в сто раз интенсивнее, чем в Млечном Пути. Кроме того, в самом её сердце, по мнению астрофизиков, находится двойная сверхмассивная чёрная дыра. Она настолько стремительно "пожирает" окружающее вещество, что весь центр галактики испускает мощнейшее излучение.









Отмечается, что именно благодаря такой энергичности и удалось "увидеть" кислород. Дело в том, что основная часть вселенского кислорода представляет собой замёрзшие атомы в межзвёздной пыли либо в составе водяного льда. И лишь благодаря сильнейшим лучам молодых звёзд эти атомы высвобождаются и соединяются в молекулы. Тогда их можно "заметить" по спектру излучения галактики. Это и было сделано. В данном случае — с помощью радиотелескопов NOEMA (во французских Альпах) и IRAM (в Испании).





Стоит упомянуть, что ранее облака молекулярного кислорода находили в туманности Ориона и в созвездии Змееносца, но они находятся внутри нашей галактики.



