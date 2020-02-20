На прикрепленном к сообщениям видео три школьника стоят рядом друг с другом. Сначала прыгают два стоящие по бокам, а чуть позже третий. В прыжке ребенку посередине подсекают ноги, и он падает на спину, ударяясь головой.





Отмечается, что игра распространяется по всему миру и многие дети из-за нее уже получили смертельные травмы головы. Родителей призывают показать видео детям и предупредить их об опасности такой игры, а также распространить сообщение.









В августе 2018 года власти Мексики предупредили родителей об опасности новой игры под названием Momo для подростков, которая распространялась через WhatsApp. Журналисты сравнили ее с игрой «Синий кит», которая получила распространение в России и мотивировала подростков совершать самоубийства.



