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Уже в России? Российских родителей предупредили о смертельной школьной игре из Израиля

Российских родителей предупредили о смертельной школьной игре, которая популярна в Израиле. Сообщения с информацией о ней распространяются в родительских чатах в мессенджере WhatsApp.

На прикрепленном к сообщениям видео три школьника стоят рядом друг с другом. Сначала прыгают два стоящие по бокам, а чуть позже третий. В прыжке ребенку посередине подсекают ноги, и он падает на спину, ударяясь головой.

Отмечается, что игра распространяется по всему миру и многие дети из-за нее уже получили смертельные травмы головы. Родителей призывают показать видео детям и предупредить их об опасности такой игры, а также распространить сообщение.


В августе 2018 года власти Мексики предупредили родителей об опасности новой игры под названием Momo для подростков, которая распространялась через WhatsApp. Журналисты сравнили ее с игрой «Синий кит», которая получила распространение в России и мотивировала подростков совершать самоубийства.
lenta.ru
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