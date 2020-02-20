11 февраля 71-летнего гражданина Норвегии Дага Вивестада, которого судили за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки (ч. 3 ст. 167 УК), признали виновным, но только в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК). Мама ребенка сообщила «Радыё Свабода», что не согласна с решением суда.

Обвинение иностранцу переквалифицировали за день до оглашения приговора, сообщила мать потерпевшей девочки.

«Я считаю, что доказательств, представленных в суде, достаточно для его обвинения (по статье за действия сексуального характера в отношении малолетней. — Прим. TUT.BY)», — убеждена женщина.

Она рассказала, что все произошло 28 сентября прошлого года в холле гостиницы «Беларусь». Семья потерпевшей праздновала свадьбу в ресторане.

— Свадьба уже заканчивалась, было около 23.00, мы собирались уходить. Дети вышли в фойе и ждали нас там. Ресторан в фойе соединен со стриптиз-клубом «Пилон», — рассказала мать ребенка, — Двое граждан (обвиняемый с другом. — Прим. TUT.BY) вышли из клуба. Это видно на записях видеокамеры. Этот человек за руку схватил моего ребенка и силой вытянул почти на улицу. Наша родственница это увидела, позвала ребенка, он отпустил руку и пробовал скрыться на улице.

По юридическим причинам «Радыё Свабода» не пересказывает все действия, в совершении которых семья девочки обвиняет Дага Вивестада. Мать утверждает, что все подтверждается доказательствами из материалов дела, в том числе показаниями детей.

— Моя дочь сразу на месте мне рассказала, что происходило. Я просто хочу справедливости. Мне больше ничего не нужно. То, что он делал, это просто страшно, я не представляю, что чувствовала моя дочь в тот момент. Этот человек фактически искалечил ей жизнь. Ребенок вырывался, а он силой ее держал и приставал нагло и цинично. А когда моя дочь ушла, он вернулся за ней в холл, схватил за руку и повел на улицу.

Мать потерпевшей рассказала, что изначально люди не поняли, что происходит, и кричали, что хотят похитить ребенка.

Ранее жена Дага Вивестада рассказала «Радыё Свабода», что ее супруг встретил в холле группу детей, поговорил с девочкой по-английски и поцеловал ее.

По словам матери ребенка, родственники девочки вызвали милицию и стали задерживать Дага с его другом, чтобы передать оперативникам:

— Мы просто задерживали этого гражданина, люди его обступили, ждали милицию. Говорили про драку, я об этом не в курсе.

Милицию, как утверждает мать, вызывали дважды. Когда милиция приехала на место, задержали друга Дага Вивестада.

— Она (потерпевшая. — Прим. TUT.BY) сначала перепутала (одного норвежца с другим. — Прим. TUT.BY), так как было темно уже. Ребенок был в состоянии стресса, в шоке. Вы просто не представляете, так как не видели, что там происходило. Прошло 5 месяцев, и мы живем в постоянном стрессе, ребенок получил сильную психологическую травму. Я понимаю, что его родственники дают интервью и говорят, какой он замечательный. Он, может быть, тысячу раз замечательным человеком, но он сделал то, что сделал. Он замахнулся на самое святое. Он должен был ответить за то, что сделал. За все это время родственники не нашли возможности у нас попросить прощения. Хотя бы за ту версию, которую они придумали, будто он просто поцеловал ее в щеку.

Защитники обвиняемого настаивают, что версия о действиях сексуального характера в людном месте кажется им неправдоподобной. Мать с этим не согласна:

— Как вы считаете, куда можно раздетого ребенка в половине двенадцатого ночи тянуть за руку к выходу? Этот человек был в куртке. Куда он ее за руку в одной майке ведет? — возмущается женщина.

Она утверждает, что это зафиксировано на видео, а то, что происходило в фойе гостиницы со стороны потерпевших подтвердили 6 свидетелей. По словам женщины, у самого обвиняемого версии произошедшего в суде были разные.

Мать потерпевшей сообщила, что после произошедшего с ребенком работали психологи.

— Дело не в деньгах. Дело в моральном состоянии нашей дочери. Эта травма, которая останется с ней на всю жизнь. И непонятно, как она повлияет и как позже проявится. Я уверена, что он виновен. Наказать его необходимо в соответствии с законом. Человек прекрасно понимает, что он сделал. Ему нужно быть честным перед собой.

Семья девочки собирается обжаловать решение суда.

Напомним, о задержании норвежца через фейсбук британца Алана Смита первой сообщила племянница Дага Камилла Гледиц. По словам женщины, ее дядя увлекается историей Второй мировой войны. В Брест он приехал с научными целями. В конце сентября он с другом Уле Хьякмаром Рённевигом встретил в гостинице «Беларусь» девочку примерно десяти лет в сопровождении двух младших братьев. Школьница хорошо говорила по-английски. По словам племянницы, общение дяди с девочкой длилось около двух минут.

Интересы обвиняемого в суде представляли два белорусских адвоката. Им помогал их коллега из России Илья Новиков. Его не допустили к участию в процессе, поэтому он выступал в качестве советника.

— Спорная ситуация, которую обвинение считает попыткой действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, — поделился своей точкой зрения по поводу уголовного дела Дага Вивестада Илья Новиков. — Он [обвиняемый] это отрицает… Из ресторана, где отмечали свадьбу, выбежали от 8 до 15 человек родственников этой девочки и побили друга обвиняемого — Уле Хьякмара Рённевига. Они ошиблись. Это важно и говорит о том, что родственники могли ошибаться и в других существенных обстоятельствах: вообще было ли что-то. С моей стороны, ситуация выглядит так: эти двое (Уле и Даг) вышли из клуба, девочка подошла к Дагу — и они заговорили по-английски. Дальше Даг выходит из вестибюля к Уле, который стоял на улице. Они ждут такси — и к ним выбегают родственники, которые, видимо, слышали, что к девочке приставал старик. Они бьют Уле — не Дага. Они как минимум в этом неправильно оценили ситуацию, что может говорить о том, что они могли ошибаться и в других вещах.