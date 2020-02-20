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Монету под названием "Большой кленовый лист" украли в 2017 году. Обвиняемых было четверо, одного из них освободили. Двое мужчин получили 4,5 года тюрьмы, еще один обвиняемый - сотрудник музея - проведет в тюрьме 3 года и 3 месяца.

Прокуратура назвала преступление "самым громким после Второй мировой войны". Сообщается, что участники преступления являются членами крупного арабского клана из берлинского района Нойкельн.





27 марта 2017 года преступники вытащили монету из музея через окно, к которому удалось подобраться через пути электрички S-Bahn. На тележке они привезли ее в близлежащий парк с французским названием Монбижу ("моя драгоценность", "моя прелесть") и там на веревке затащили монету в автомобиль. Сообщается, что преступление стало возможным только благодаря наводкам бывшего музейного охранника - школьного приятеля одного из воров.









Помимо тюремных сроков суд наложил на воров денежное взыскание в 3,3 миллиона евро, что, по мнению суда, соответствует стоимости материала монеты. Реальная стоимость экспоната была выше. Кроме этого, Фонду прусского культурного наследия должна быть выплачена компенсация в 6 тысяч евро. Бывший охранник должен будет выплатить 100 тысяч евро, что соответствует объему его "доли" в краже.

Саму монету не нашли, предположительно, ее распилили на куски, которые были проданы.





По информации следствия, диаметр монеты составлял 53 сантиметра, толщина - три сантиметра, на аверсе был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Монета была изготовлена в Канаде в пяти экземплярах. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.



