Первые подделки новых 100-долларовых купюр обнаружены в Беларуси





Как пояснил мужчина, данные банкноты он обменял у неизвестного гражданина на рынке ещё несколько лет назад. Изъятые купюры были направлены на исследование в Лидский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.





Согласно выводам эксперта, один из денежных билетов является подлинным. А вот две другие 100-долларовые купюры нового образца изготовлены не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Федеральной резервной системы США.





Модернизированные банкноты номиналом 100 долларов выпустили в США около пяти лет назад, и до недавних пор воспроизвести их новые средства защиты злоумышленникам не удавалось.





Однако с начала года на исследование в экспертные подразделения области уже второй раз попадают фальшивые стодолларовые купюры нового образца, сообщает sudexpert











