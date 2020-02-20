Имейте ввиду! Всего неделя фаст-фуда вызывает повреждение мозга
Всего одной недели нездорового питания оказалось достаточно, чтобы повредить часть мозга, которая мешает нам есть больше, когда мы уже сыты.
Участники исследования, которые поглощали большое количество фаст-фуда и молочных коктейлей с высоким содержанием жиров, столкнулись с усилением навязчивого желания есть такую пищу всего через семь дней, пишет Daily Mail.
"Участники исследования продемонстрировали более низкие результаты в когнитивных тестах, и эти результаты указали на то, что повреждена область мозга, называемая гиппокамп. Гиппокамп обычно не дает нам продолжать поглощать пищу, когда мы уже насытились, подавляя воспоминания о том, насколько она вкусная, - поясняет газета. - Исследователи полагают, что когда гиппокамп не функционирует должным образом, эти воспоминания становятся более сильными, и мы оказываемся не в состоянии устоять перед еще одним куском торта, еще одной шоколадкой или чипсами, которые лежат перед нами.
Это открытие проливает свет на то, почему люди тянутся к пачке печенья по привычке, а не потому, что голодны, и почему так трудно выбраться из порочного круга плохого питания".
"Эксперименты на животных ранее показали, что плохое питание быстро повреждает гиппокамп - область серого вещества, которая регулирует память и аппетит. Теперь этот феномен был впервые продемонстрирован на людях", - говорится в статье.
"Когда мы видим, например, торт, шоколад или чипсы, мы вспоминаем, как они вкусны, - поясняет ведущий автор исследования, профессор Ричард Стивенсон из Университета Маккуори в Австралии. - Когда мы насыщаемся, гиппокамп обычно подавляет эти воспоминания, уменьшая наше желание есть.
Мы обнаружили, что у стройных здоровых молодых людей, на протяжении одной недели питавшихся нездоровой пищи, возникает нарушение функции гиппокампа и развивается намного большее желание есть нездоровую пищу, когда они уже насытились. Тем самым нездоровая пища может подрывать самоконтроль, вызывая рост желания".
"В исследовании 110 студентов мужского и женского пола из университетского кампуса разделили на две группы. Половину испытуемых, отобранных случайным образом, обязали питаться пищей западного образца в течение семи дней. Они начинали день с "лабораторного" завтрака из сэндвича с тостами и молочного коктейля с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара.
Затем их ежедневный рацион предполагал вафли и основное блюдо, десерт и напиток из популярного ресторана быстрого питания всего на 4 тыс. калорий. Им выдавали деньги для того, чтобы они могли купить все это", - передает газета.
"Остальные выступали в качестве контрольной группы, начиная с завтрака, состоящего из сэндвича с тостами и молочного коктейля с низким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара. Затем в течение дня они питались согласно своей обычной диете", - пишет издание.
"До исследования и после него участники оценили, насколько им нравится и насколько им хочется вкусных сладких хлопьев, таких как Coco pops и Frosties, которые заливают молоком, и снэков типа Vegemite или Nutella на тостах. Рейтинги этих продуктов повысились среди тех, кто ел нездоровую пищу - даже когда изображения им демонстрировались тогда, когда они уже были сыты", - сообщается в публикации. - Они также показали более низкие результаты в тестах на память и запоминание, нацеленных на проверку функции гиппокампа".
"Интересно, что когда эти тесты повторились через три недели после того, как участники эксперимента вернулись к своему обычному режиму питания, эти способности вернулись к норме - заставляя предположить, что нанесенный ущерб можно обратить вспять", - подчеркивает газета.
"Поскольку поврежденная часть мозга также участвует в процессах памяти, по словам исследователей, это добавляет доказательств к идее о том, что нездоровое питание повышает риск болезни Альцгеймера. Профессор Стивенсон, психолог, специализирующийся на вопросах пищевого поведения, указывает, что ряд исследований показал, что гиппокамп особенно уязвим для внешних воздействий, к которым принадлежит нездоровое питание".
"Возможно, по этой причине диета западного образца - наряду с другими факторами - является известным коррелятом болезни Альцгеймера. Напоследок стоит сказать, что, согласно большому списку литературы о животных, диета в западном стиле отрицательно влияет на гиппокамп.
Нынешнее исследование говорит о том, что нечто подобное происходит и у людей, когда недельное следование западному типу питания вызывает снижение памяти и успеваемости, не говоря об изменениях в контроле над аппетитом (...)", - заявил он.
"Исследование, опубликованное в журнале Open Science Королевского общества, следует за исследованием, в ходе которого было обнаружено, что крысы, в питании которых было 25% сахара, впадали в состояние тревожности, когда им переставали давать сахар.
У них стучали зубы и их потряхивало - эти симптомы похожи на те, которые наблюдаются у людей, отказывающихся от никотина или морфина, заявила команда американских исследователей", - пишет Daily Mail.
"Другие исследования на грызунах показали, что сладкая пища стимулирует выработку опиоидов или "веществ удовольствия" в мозге, что говорит о том, что и люди могут впадать в чрезмерную зависимость от них", - заключает газета.
Источник: inopressa.ru
16:57 20/02/2020
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