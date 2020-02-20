"За Радзіму!" МИД выпустил набор белорусскоязычных стикеров
Образцы белорусскоязычных стикеров Министерство иностранных дел Беларуси представило на своей странице в Twitter.
Они приурочены к Международному дню родного языка.
"Дыпламатычна павіншуй родных і сяброў з Днём роднай мовы!" - призывает ведомство.
15:45 20/02/2020
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