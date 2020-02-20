Ночью спящего 32-летнего жителя Ивенца разбудили неизвестные. Незваные гости избили мужчину, усадили в машину и повезли в лес. Среди «бойцов» сельчанин узнал одного человека, им оказался знакомый, у которого мужчина попросил в долг 200 долларов. «Кредитор» сказал, что деньги перевел на карточку, но на счете сумма так и не появилась.





- Мужчина отказался возвращать 200 долларов, которые попросил, но не получил в долг. А компания всю ночь возила его по окрестным лесам, периодически нанося побои и угрожая расправой. Спустя время они поняли, что денег так и не увидят, поэтому отпустили жертву и скрылись, - прокомментировали в пресс-службе.





Потерпевший заявил в милицию. Новоявленную бригаду из девяностых задержали бойцы ОМОНа. Уточняется, что один из фигурантов ранее имел судимость.





Возбуждено уголовное дело, идет следствие.