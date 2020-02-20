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Как в "лихие" 90-е: пятеро парней всю ночь возили знакомого по лесам, выбивая несуществующий долг

Криминальный инцидент произошел в городском поселке Ивенец, что в Воложинском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Ночью спящего 32-летнего жителя Ивенца разбудили неизвестные. Незваные гости избили мужчину, усадили в машину и повезли в лес. Среди «бойцов» сельчанин узнал одного человека, им оказался знакомый, у которого мужчина попросил в долг 200 долларов. «Кредитор» сказал, что деньги перевел на карточку, но на счете сумма так и не появилась.

- Мужчина отказался возвращать 200 долларов, которые попросил, но не получил в долг. А компания всю ночь возила его по окрестным лесам, периодически нанося побои и угрожая расправой. Спустя время они поняли, что денег так и не увидят, поэтому отпустили жертву и скрылись, - прокомментировали в пресс-службе.

Потерпевший заявил в милицию. Новоявленную бригаду из девяностых задержали бойцы ОМОНа. Уточняется, что один из фигурантов ранее имел судимость.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
Источник: kp.by
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