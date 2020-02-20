В прениях 20 февраля гособвинитель Александр Дмитриев заявил, что считает вину пенсионера доказанной, и попросил наказать его шестью годами усиленного режима, передает TUT.BY





В зал суда пенсионера Коваленко сегодня конвойные вносили и выносили на руках: мужчина отказывался идти в суд, где, как он считает, игнорируются его права.





Гособвинитель Александр Дмитриев в прениях заявил, что считает вину пенсионера в сбыте наркотиков повторно (ч. 3 ст. 328 УК) доказанной. По его мнению, она подтверждается «показаниями свидетелей и материалами проверочной закупки». Прокурор просит дать обвиняемому 6 лет усиленного режима и оставить под арестом ранее арестованное имущество — это автомобиль, телевизор, два смартфона.





Также обвинение просит назначить ему штраф в 810 рублей и обязать вернуть 440 рублей, которые были якобы получены Коваленко во время «контрольной закупки» наркотиков.









Адвокат пенсионера Людмила Аднамах заявила, что вина Коваленко не доказана, в деле есть много противоречий. Защита просит признать его невиновным и освободить в зале суда.





В пользу обвиняемого, по ее словам, говорит отсутствие наркотиков в доме во время обыска, отсутствие их следов в смывах рук после задержания. По мнению защиты, не установлено, где и когда Коваленко покупал наркотики, а меры защиты свидетелей она считает необоснованными.





— Защита не исключает, что был факт оговора со стороны свидетелей.





Обвиняемый Александр Коваленко в последнем слове заявил, что «суд растоптал его право на защиту»: мол, ни одно его ходатайство не было удовлетворено.





Также он заявил, что «сомневается в наличии аудио- и видеоматериалов, которые подтверждают «контрольную закупку». Те, кто якобы проводил закупку, имели возможность, по его мнению, «манипулировать данными».





«Пока они [данные] не будут обнародованы и исследованы, нельзя вести речь о вине человека», — заявил пенсионер.





— Я невиновен — меня подставили опера , — закончил Коваленко свое последнее слово в суде.





Приговор 71-летнему обвиняемому будет вынесен завтра, 21 февраля.



