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"Я невиновен - меня подставили опера"

В Бобруйске продолжается суд над 71-летним Александром Коваленко, которого обвиняют в распространении наркотиков. 20 февраля он выступил в суде с последним словом

"Я невиновен - меня подставили опера"
В прениях 20 февраля гособвинитель Александр Дмитриев заявил, что считает вину пенсионера доказанной, и попросил наказать его шестью годами усиленного режима, передает TUT.BY

В зал суда пенсионера Коваленко сегодня конвойные вносили и выносили на руках: мужчина отказывался идти в суд, где, как он считает, игнорируются его права.

Гособвинитель Александр Дмитриев в прениях заявил, что считает вину пенсионера в сбыте наркотиков повторно (ч. 3 ст. 328 УК) доказанной. По его мнению, она подтверждается «показаниями свидетелей и материалами проверочной закупки». Прокурор просит дать обвиняемому 6 лет усиленного режима и оставить под арестом ранее арестованное имущество — это автомобиль, телевизор, два смартфона. 

Также обвинение просит назначить ему штраф в 810 рублей и обязать вернуть 440 рублей, которые были якобы получены Коваленко во время «контрольной закупки» наркотиков.


Адвокат пенсионера Людмила Аднамах заявила, что вина Коваленко не доказана, в деле есть много противоречий. Защита просит признать его невиновным и освободить в зале суда. 

В пользу обвиняемого, по ее словам, говорит отсутствие наркотиков в доме во время обыска, отсутствие их следов в смывах рук после задержания. По мнению защиты, не установлено, где и когда Коваленко покупал наркотики, а меры защиты свидетелей она считает необоснованными.

— Защита не исключает, что был факт оговора со стороны свидетелей.

Обвиняемый Александр Коваленко в последнем слове заявил, что «суд растоптал его право на защиту»: мол, ни одно его ходатайство не было удовлетворено.

Также он заявил, что «сомневается в наличии аудио- и видеоматериалов, которые подтверждают «контрольную закупку». Те, кто якобы проводил закупку, имели возможность, по его мнению, «манипулировать данными». 

«Пока они [данные] не будут обнародованы и исследованы, нельзя вести речь о вине человека», — заявил пенсионер.

Я невиновен — меня подставили опера, — закончил Коваленко свое последнее слово в суде.

Приговор 71-летнему обвиняемому будет вынесен завтра, 21 февраля.
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