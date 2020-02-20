



В ОАЭ арестован один из самых разыскиваемых Россией злоумышленников — Ахмед Хамидов. СКР обвиняет его в создании преступной группы, которая занималась организацией убийств по всему миру. Тела некоторых жертв растворяли в кислоте. Российские силовики охотились за ним больше пяти лет.





Как рассказал « Росбалту » источник в правоохранительных органах, задержание Хамидова происходило с применением спецназа ОАЭ, что для Эмиратов большая редкость. Это связано с особой опасностью Ахмеда.









Во время слушаний об избрании меры пресечения адвокаты Хамидова просили оставить его на свободе под залог паспорта (аналог российской подписки о невыезде), однако суд отправил его под стражу.





В ближайшее время Россия передаст ОАЭ документы на экстрадицию Хамидова. СКР обвиняет его в организации убийства во Франции бизнесмена Михаила Ланина; расстрела предпринимателя Максима Озирного; покушения в Украине на бизнесвумен Татьяну Бальзамову.





Недавно стало известно, что Хамидов и его супруга Милена Гордеева скрываются в ОАЭ. При этом у него был целый набор документов — со своим подельником Михаилом Коряком он купил его на «черным рынке» Судана. Хамидов проживал в огромных апартаментах в Дубае, а его 10-летний сын даже стал звездой среди местных детей-моделей.





По словам собеседника агентства, в ОАЭ Хамидов и Коряк осуществляли аферы в отношении бизнесменов из Молдовы и Украины, а также множества беглых российских чиновников. При этом Хамидов выдавал себя за человека с большими связями в МВД, ФСБ, Генпрокуратуре. Коряк же представлялся высокопоставленным сотрудником Администрации президента РФ, который якобы часто приезжает в Дубай на отдых.





Бизнесменам предлагали организацию выгодных госконтрактов на баснословные суммы с различными российскими ведомствами и госмонополиями. А чиновникам — снять их с розыска и решить проблемы с правоохранительными органами.





С клиентов «решальщики» брали крупные суммы, порой достигающие нескольких миллионов долларов. А потом находили причины, по которым обещанное нельзя было выполнить.





Например, одному чиновнику Хамидов заявил следующее: «Все уже было готово, чтобы снять тебя с розыска. Но произошла утечка, возникла шумиха. И люди не захотели продолжать. Это ты кому-то натрепал, нахвастал. Язык за зубами держать не умеешь. Поэтому сам виноват, что остаешься в розыске. Если хочешь назад деньги, сам езжай в Москву и разбирайся с людьми. Я все отдал им».





При этом чиновники и бизнесмены предпочитали не подавать заявления в полицию ОАЭ.









Как установило следствие, Хамидов руководил группировкой, участники которой, выдавая себя за высокопоставленных чиновников Кремля, получали от бизнесменов миллионы (а порой — и десятки миллионов долларов) за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д.





После выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устраняли по всему миру. За работу «чиновников» отвечал Михаил Коряк. За ликвидацию опасных свидетелей, по версии следствия, у «решальщиков» был ответственен чеченский авторитет Валид Лурахмаев (Валидол). Оба они скрылись от следствия, сейчас они находятся в розыске по линии Интерпола.





Сколько всего людей стали жертвами обмана, а также погибли от рук «решальщиков», еще устанавливается.





Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы ради получения высокого поста; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность вице-президента ОАО «Транснефть».





Ланин был убит киллерами во Франции, на Бальзамову совершено покушение в Украине. Также, по данным правоохранительных органов, в Турции по «заказу» «решальщиков» расправились с бизнесменом Максимом Озирным, который был посредником в переговорах с бизнесменом из Башкирии о назначении его вице-президентом «Транснефти».





В 2011 году знакомый предложил Озирному получить крупную должность в Газпроме. При этом заявил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер либо кто-то из его заместителей должны лично пообщаться с Озирным. Причем намерены сделать это в Турции, где осуществляется ряд совместных крупных проектов и подписываются различные контракты.









Озирный клюнул на уловку. Он прилетел в Турцию. Там его встретили люди Валидола и пообещали отвезти в некую резиденцию, где его ожидают представители «Газпрома». По пути бизнесмена застрелили, а тело облили кислотой.





Рядовые участники группировки «решальщиков» уже осуждены. Валид Лурахмаев несколько лет был в розыске, пока весной 2016 года его не задержали в Стамбуле с документами на имя Александра Смирнова.





Турецкие власти заподозрили его в причастности к расстрелу в Турции Абдулвахида Эдельгириева — родственника одного из идеологов ваххабитов в Чечне Мовлади Удугова. Однако потом Валидол был отпущен на свободу при весьма странных обстоятельствах.