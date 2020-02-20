За время правления Лукашенко Беларусь потеряла около 700 тысяч человек!
В Минске сегодня наконец озвучили предварительные данные переписи населения-2019.
источник фото: радио "Свабода"
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По предварительным данным переписи населения 2019 года, в Беларуси живет 9 413 446 человек. По данным на 1 октября 2019 года, население насчитывало 9 454 790. То есть количество уменьшилось на 0,4%, или примерно на 41 тыс. человек. Белстат считает, что это в основном трудовая миграция, передает officelife
Частично перепись прошла в онлайн-режиме, частично через переписные пункты и обходы квартир/домов. В переписи приняло участие 95% населения.
Из них 22% через интернет, 28% на участках, 48% на дому. 2% отказались,причем некоторые отказались из-за того, что переписчики не смогли с ними говорить по-белорусски. По международным стандартам допускается до 10% отказов.
Глава Белстата Инна Медведева сообщила, что, по данным переписи, в городах живет 7 299 989 человек. Это 77,5% всего населения. Остальные 22,5% живут на селе: 2 113 457 человек.
При этом сельское население выросло. В основном это районы, примыкающие к крупным городам. Там получился рост примерно от 17% до 20%. Туда переезжают люди не только из других сельских районов, но и из городов.
В ряде случаев можно говорить, что районы вблизи облцентров и Минска фактически стали частью этих городов.
Представители Белстата сообщили, что окончательные итоги разместят на специальном геостатистическом портале.
Там будет максимальный объем информации, которую «привяжут» к населенным пунктам на карте. Будут и таблицы с данными. Результаты по вопросам из анкет, которые совпадают с переписью 2009 года, можно будет сравнить.
По данным, которые есть сейчас, самой населенной областью осталась Минская. Ее население немного выросло и составило 1 471 240 человек. На втором месте Гомельская область — 1 388 512, на третьем — Брестская с 1 348 115 человек.
Меньше всего населения в Могилевской области — 1 024 751 человек.
Неселение Минска превысило 2 млн человек
Office Life сравнил данные переписи-2019 с прежними пересчетами. Оказалось, что за 30 лет мы потеряли 737 тысяч человек, за 20 - не досчитались 631 791 беларусов!
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Перепись населения проходила в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года. На 35% она финансировалась из бюджета. Остальное — деньги Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), БРСМ, «Беларуськалия», «Белфармации», Минского тракторного завода, «Евроопта» и ПВТ. Был и вклад Всемирного банка: грант на $1,9 млн.
Общая стоимость (с учетом оборудования, которое предоставили спонсоры) оценивается в 24 млн рублей.
"Белорусский партизан"
13:26 20/02/2020
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