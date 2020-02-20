По предварительным данным переписи населения 2019 года, в Беларуси живет 9 413 446 человек. По данным на 1 октября 2019 года, население насчитывало 9 454 790. То есть количество уменьшилось на 0,4%, или примерно на 41 тыс. человек. Белстат считает, что это в основном трудовая миграция, передает officelife

Частично перепись прошла в онлайн-режиме, частично через переписные пункты и обходы квартир/домов. В переписи приняло участие 95% населения.

Из них 22% через интернет, 28% на участках, 48% на дому. 2% отказались,причем некоторые отказались из-за того, что переписчики не смогли с ними говорить по-белорусски. По международным стандартам допускается до 10% отказов.





Глава Белстата Инна Медведева сообщила, что, по данным переписи, в городах живет 7 299 989 человек. Это 77,5% всего населения. Остальные 22,5% живут на селе: 2 113 457 человек.





При этом сельское население выросло. В основном это районы, примыкающие к крупным городам. Там получился рост примерно от 17% до 20%. Туда переезжают люди не только из других сельских районов, но и из городов.

В ряде случаев можно говорить, что районы вблизи облцентров и Минска фактически стали частью этих городов.









Представители Белстата сообщили , что окончательные итоги разместят на специальном геостатистическом портале.

Там будет максимальный объем информации, которую «привяжут» к населенным пунктам на карте. Будут и таблицы с данными. Результаты по вопросам из анкет, которые совпадают с переписью 2009 года, можно будет сравнить.

По данным, которые есть сейчас, самой населенной областью осталась Минская. Ее население немного выросло и составило 1 471 240 человек. На втором месте Гомельская область — 1 388 512, на третьем — Брестская с 1 348 115 человек.

Меньше всего населения в Могилевской области — 1 024 751 человек.





Неселение Минска превысило 2 млн человек









Оказалось, что за 30 лет мы потеряли 737 тысяч человек, за 20 - не досчитались 631 791 беларусов! Office Life сравнил данные переписи-2019 с прежними пересчетами.

#1#

Перепись населения проходила в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года. На 35% она финансировалась из бюджета. Остальное — деньги Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), БРСМ, «Беларуськалия», «Белфармации», Минского тракторного завода, «Евроопта» и ПВТ. Был и вклад Всемирного банка: грант на $1,9 млн.





Общая стоимость (с учетом оборудования, которое предоставили спонсоры) оценивается в 24 млн рублей.