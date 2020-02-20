Умер создатель команд "копировать" и "вставить"





Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать». В настоящий момент команды используются в операционных системах компьютеров, смартфонов и других гаджетов.





Также программиста связывают с разработкой базовых приложений для первых компьютеров Macintosh.





В 1971 году Теслер присоединился к компании Xerox PARC, с 1980 по 1997 год инженер работал в Apple. Теслер был одним из сотрудников Xerox, которых Стив Джобс лично позвал в свою компанию.





В 1990 году программист стал одним из руководителей подразделения Apple Newton Group, которое работало над первым планшетным компьютером Apple.





После ухода из Apple Теслер основал компанию Stagecast Software, занимающуюся разработкой языков программирования в образовательных целях. В 2001 году специалист присоединился к Amazon, с 2005 по 2008 год работал в Yahoo!.









Теслер скончался 17 февраля в возрасте 74 лет. Причины смерти известного инженера не раскрываются.