Рассмешили: Генпрокуратура назвала главных в стране коррупционеров
Опора Лукашенко в его "элегантных" победах вместе с тем и главные коррупционеры страны.
В Брестской области чаще всего совершают коррупционные преступления... педагоги и учителя, сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.
"Наиболее подверженной коррупции в Брестской области названа сфера образования. Основная часть преступлений здесь совершена в форме взяточничества за положительную сдачу экзаменов", – сообщили в четверг в генеральной прокуратуре Беларуси.
Кроме этого, достаточно часто сотрудники сферы образования совершали хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, в том числе через фиктивное осуществление кружковой деятельности.
В прокуратуре Брестской области привели факты, когда руководители кружков вносили в документы сведения о так называемых мертвых душах.
Под следствие, к примеру, попал руководитель одного из учреждений дополнительного образования в Столинском районе, который вносил заведомо ложные сведения о посещаемости кружков по велосипедному и пешеходному туризму. Возбуждено уголовное дело.
Аналогичные факты выявлены в Ивановском, Березовском и Пружанском районах, отметили в областной прокуратуре.
Прокуроры также установили факты нарушений по линии закупок товаров, работ, услуг сферы образования региона актуален вопрос приобретения продуктов питания по завышенным ценам.
Источник: sputnik.by
12:04 20/02/2020
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