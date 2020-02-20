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Рассмешили: Генпрокуратура назвала главных в стране коррупционеров

Опора Лукашенко в его "элегантных" победах вместе с тем и главные коррупционеры страны.


В Брестской области чаще всего совершают коррупционные преступления... педагоги и учителя, сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.

"Наиболее подверженной коррупции в Брестской области названа сфера образования. Основная часть преступлений здесь совершена в форме взяточничества за положительную сдачу экзаменов", – сообщили в четверг в генеральной прокуратуре Беларуси.

Кроме этого, достаточно часто сотрудники сферы образования совершали хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, в том числе через фиктивное осуществление кружковой деятельности.
В прокуратуре Брестской области привели факты, когда руководители кружков вносили в документы сведения о так называемых мертвых душах. 

Под следствие, к примеру, попал руководитель одного из учреждений дополнительного образования в Столинском районе, который вносил заведомо ложные сведения о посещаемости кружков по велосипедному и пешеходному туризму. Возбуждено уголовное дело. 

Аналогичные факты выявлены в Ивановском, Березовском и Пружанском районах, отметили в областной прокуратуре.


Прокуроры также установили факты нарушений по линии закупок товаров, работ, услуг сферы образования региона актуален вопрос приобретения продуктов питания по завышенным ценам.
Источник: sputnik.by
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