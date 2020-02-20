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"Учителям нужно разрешить рвать ученикам уши и материться?"

Беларусы обсуждают инициативу властей ввести административную ответственность за оскорбление учителя.

"Учителям нужно разрешить рвать ученикам уши и материться?"
Посещая накануне Волковысский колледж новая замглавы Администрации Лукашенко Ольга Чуприс вступилась за учителей. По ее словам, в последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его, пишет gazetaby.com

Чиновница заявила о планах ввести административную ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей — как в Казахстане. 

На дискуссионной площадке talks.by Ольге Чуприс напомнили, что статья «Оскорбление» уже есть в Уголовном Кодексе. Любопытно, что чиновница имеет юридическое образование и ранее преподавала на юрфаке БГУ.

Некоторые поддержали инициативу ввести ответственность за оскорбление учителя.

«Все верно, я — за, но и видеокамеры нужно повесить в каждом классе, чтобы адекватно оценить действия каждого участника конфликта, если он случится».


Но многие все-таки возмущены:

«А за оскорбление и психологическое давление на учеников ответственность когда появится?»

«Напомните, был ли штраф гомельской учительнице, которая на работе орала «я пойду в тюрьму, а тебе /капец-матерный/ будет!»? Ведь это статья КоАП 17.1, ругалась матом в общественном месте перед малолетними».

«А учителям нужно разрешить в образовательных целях рвать ученикам ушибить стульями и материться

«Вместо целенаправленной работы с детской агрессией, эмоциональным выгоранием учителей мы пытаемся закрыть на них глаза и забираем телефон, чтобы на видео не попала какая-то нехорошая ситуация. Классическое поведение страусов, которые прячут голову в песок и думают, что избежали проблем».

Участник дискуссии считает, что все это предвыборные сказки.

«С одной стороны, обрезали только что зарплаты, с другой, делают дешевый реверанс типа «мы вас будем защищать от детей», «мы вас уважаем», «это дети вас допекают, а не мы». Популизм чистой воды.

Учителям еще наблюдателями работать и в комиссиях стоять, вот их и пытаются купить задешево, любыми способами отвлечь от мысли «меня такая зарплата оскорбляет больше, чем сотни детей».

Вместо Казахстана Ольге Чуприс посоветовали брать пример с Финляндии:

«В Финляндии учащийся может пожаловаться социальному работнику на оскорбления от учителя. Но финские учителя не оскорбляют учащихся, так как:

1) ученик — это личность; 
2) контракт на один учебный год; 
3) зарплата 5000 евро. 

Почему учителя у нас имеют право оскорблять и обзывать учеников, угрожать и материться, бить линейкой и таскать за уши и одежду, гнобить учеников («вот ты не знаешь математику или историю, или литературу — будешь работать дворником»)? 

Ну так что, Ольга Чуприс, есть ответ?»
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