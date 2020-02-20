В связи с переносом рабочих дней в апреле - мае 2020 года работа городского пассажирского транспорта будет организована в следующем режиме:

4 апреля – по графику буднего дня.





25 апреля троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по графику субботних дней, трамвайные маршруты по графику выходного дня.





26 апреля троллейбусные маршруты будут работать по графику субботних дней, автобусные маршруты по графику воскресных дней (автобусный маршрут №32С – по графику субботнего дня), трамвайные маршруты по графику выходного дня.





27 и 28 апреля троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по графику воскресных дней, трамвайные маршруты по графику выходного дня.





В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 27 апреля отменяется работа автобусных маршрутов №76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э, на автобусных маршрутах №130, 134С, 140 будет уменьшено количество подвижного состава.





1 мая троллейбусные маршруты будут работать по графику субботних дней, автобусные маршруты по графику воскресных дней (автобусный маршрут №32С – по графику субботнего дня), трамвайные маршруты будут работать по графику выходного дня.





2 мая троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по графику субботних дней, трамвайные маршруты по графику выходного дня.





3 мая троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по графику воскресных дней, трамвайные маршруты по графику выходного дня.