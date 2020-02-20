Что будет с «тунеядцами» в 2020 году и как не попасть в этот список, разбирался Мyfin.by





После принятия изменений в декрет президента от 2 апреля 2015 года №3, с 1 января 2019 г. все незанятые в экономике трудоспособные граждане должны оплачивать тарифы ЖКУ по полной стоимости.





Таким образом, в Беларуси существует список граждан, не занятых в экономике – так называемых «тунеядцев».





Как не попасть в «тунеядцы»?

К не занятым в экономике гражданам не относятся те, кто:





работает по трудовому договору, контракту или гражданско-правовому договору, в том числе за границей;





индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, ремесленники;





репетитор, строитель и др., т.е. граждане, которые уплачивают единый налог;





родители детей до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей и другие граждане, определяемые законодательством.









Что грозит «тунеядцам»?

ЖКУ «по полной»

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике в соответствии с п. 5 Декрета Президента № 3, обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полной их стоимости, а именно:





горячее водоснабжение;





газоснабжение при наличии индивидуальных отопительных газовых приборов – с 1 мая 2020 года;





теплоснабжение – с 1 мая 2020 года.





Следует учитывать, что если в квартире проживает член семьи, не занятый в экономике, и он не является собственником (нанимателем, арендатором) дома или квартиры, то семья не будет оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полной стоимости.





Также специальная комиссия может отменить обязанность об оплате ЖКУ по полным тарифам, если человек находится в тяжелой жизненной ситуации.





Под трудной жизненной ситуацией документ подразумевает объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.





При этом окончательной решение все же остается за комиссией.





2. Остаться без господдержки при покупке жилья

Не занятые в экономике граждане не смогут получить:





государственную поддержку при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья (например, льготный кредит);





субсидию на строительство, реконструкцию или покупку жилья;





безналичные жилищные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.





3. Попасть на карандаш в налоговую

В пункте 7.2 декрета отмечается, что налоговые органы должны активнее выявлять физических лиц, скрывающих свои доходы от налогообложения. А это фактически означает, что к не занятым в экономике трудоспособным гражданам, которые делают дорогостоящие покупки, будет уделено особое внимание.





4. Угодить в лечебно-трудовые профилактории

У тех, кто одновременно не занят в экономике и ведет асоциальный образ жизни, есть высокий шанс очутиться в лечебно-трудовом профилактории. Этот вопрос также решает комиссия и выдает соответствующее предписание.









Что это значит?

Налог на тунеядство отменили. Но с января 2019 года вместо него ввели 100% оплату ЖКУ.





База трудоспособных граждан не занятых в экономике ведется госорганами в автоматическом режиме и не требует личного согласия граждан на распространение их персональных данных.