Два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, сообщает NHK со ссылкой на правительственные источники.





Умершие были гражданами Японии, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет. Они были эвакуированы с корабля 11 и 12 февраля после положительных проб на коронавирус.

Напомним, ранее на Diamond Princess в Японии завершился двухнедельный карантин. 19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров из примерно 500 человек.

На борту круизного лайнера находились около 3,6 тыс. человек из 50 стран.





Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того, как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался зараженным, судно решили поместить на карантин.