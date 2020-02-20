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В Логойске появится музей братьев Тышкевичей

В Логойске появится историко-краеведческий музей имени братьев Тышкевичей

О значимости семьи Тышкевичей, как для города, так и для страны, говорить излишне. Чего стоит только открытый братьями в середине 19-го века первый в Беларуси историко-археологический музей в Логойске.

Создание нынешнего проекта – это в какой-то степени дань памяти историческим личностям, которые, по сути, являются визитной карточкой древнего города.  

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Это проект, который покажет все богатство палитры культуры и истории родного края, конечно, он будет интересен тем туристам, котороые посещают Минскую область, школьникам, которые познают историю своей малой родины. 

Ещё несколько культурных проектов, которые призваны привлечь туристов, в том числе иностранных, появятся в Минской области в ближайшее время. Например, создание музея хлеба в Несвиже. 
Источник: ctv.by
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