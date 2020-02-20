Минобороны хочет видеть женщин в армии врачами и медсестрами





В перечне даются только медицинские специальности: врачи, бактериологи, лаборанты, терапевты, хирурги, фельдшеры-акушеры, сестры-анестезиологи и операционные медсестры.





Ранее сообщалось, что в белорусской армии служат более четырех тысяч женщин. Около 600 из них имеют офицерские чины, около тысячи служат в статусе прапорщиц. По контрактам на должностях солдат и сержантов служат более двух тысяч женщин.