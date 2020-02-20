Минобороны хочет видеть женщин в армии врачами и медсестрами
Министерство обороны приняло постановление, определяющее специальности в Вооруженных силах, по которым в первую очередь на воинский учет становятся женщины.
Документ появился на Национальном правовом интернет-портале, передает "Еврорадио".
В перечне даются только медицинские специальности: врачи, бактериологи, лаборанты, терапевты, хирурги, фельдшеры-акушеры, сестры-анестезиологи и операционные медсестры.
Ранее сообщалось, что в белорусской армии служат более четырех тысяч женщин. Около 600 из них имеют офицерские чины, около тысячи служат в статусе прапорщиц. По контрактам на должностях солдат и сержантов служат более двух тысяч женщин.
09:50 20/02/2020
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