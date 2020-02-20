Житель пристоличья продавал липовые билеты на концерт Макса Коржа





По данным следствия, 23-летний житель Минского района с апреля по май 2019 года размещал в соцсетях информацию о продаже билетов на концерт Макса Коржа. В некоторых случаях потерпевшие перечисляли деньги на банковскую карту, в других — отдавали лично. После получения денег подозреваемый обещал передать билеты при встрече. Но покупатели их так и не получили — билетов у мошенника не было.





В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признаны шесть человек, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 400 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (Мошенничество) Уголовного Кодекса.





К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.





Если вы пострадали от противоправных действий мужчины, изображенного на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389 55 55, 8 (044) 500 31 11 либо по телефону 102.



