Житель пристоличья продавал липовые билеты на концерт Макса Коржа
Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, связанных с продажей билетов, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, 23-летний житель Минского района с апреля по май 2019 года размещал в соцсетях информацию о продаже билетов на концерт Макса Коржа. В некоторых случаях потерпевшие перечисляли деньги на банковскую карту, в других — отдавали лично. После получения денег подозреваемый обещал передать билеты при встрече. Но покупатели их так и не получили — билетов у мошенника не было.
В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признаны шесть человек, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 400 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (Мошенничество) Уголовного Кодекса.
К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Если вы пострадали от противоправных действий мужчины, изображенного на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389 55 55, 8 (044) 500 31 11 либо по телефону 102.
09:44 20/02/2020
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