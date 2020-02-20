Крутой предложил минчанина Тиму Белорусских на «Евровидение» от России
Композитор заверил, что минчанина следовало бы отправить на конкурс в Роттердам «с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир».
Об этом Крутой заявил порталу starhit.ru, но уточнил, что это всего лишь его мнение.
Нидерланды получили возможность принять «Евровидение» после победы Дункана Лоуренса на конкурсе в 2019 году.
Тима Белорусских выпустил два русскоязычных альбома. В августе 2018 года выступал в Москве на организованном властями фестивале во время митинга оппозиции.
09:06 20/02/2020
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