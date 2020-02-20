Об этом Крутой заявил порталу starhit.ru , но уточнил, что это всего лишь его мнение.





Нидерланды получили возможность принять «Евровидение» после победы Дункана Лоуренса на конкурсе в 2019 году.





Тима Белорусских выпустил два русскоязычных альбома. В августе 2018 года выступал в Москве на организованном властями фестивале во время митинга оппозиции.