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Замглавы администрации Лукашенко назвала информацию о низких зарплатах бюджетников «вбросом»

Ольга Чуприс не верит бюджетникам.

Об этом Ольга Чуприс заявила во время посещения Волковысского колледжа ГрГУ им. Янки Купалы , передает БелТА.

«Этот вопрос - на постоянном контроле. Есть случаи вброса информации о том, что заработная плата в образовании, спортивных школах, культурной сфере снизилась. Проведенный мониторинг показал, что фонд заработной платы на январь не уменьшился», - отметила Ольга Чуприс.

Она подчеркнула, что в отдельных случаях были выявлены перекосы в начислении зарплат, однако, как выяснилось, они возникли из-за неверного подсчета. По итогам пересчета заработная плата была якобы выравнена.
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