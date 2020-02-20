Новая замглавы администрации Лукашенко заочно поспорила с министром образования
В чем суть разногласий?
Замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс во время посещения Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный университет им.Я.Купалы» сделала заявление, противоречащее высказываниям министра образования Игоря Карпенко, сообщает «Солидарность».
— Важно говорить сегодня и о защите учителя правовыми средствами. В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя, — приводит БелТА слова Ольги Чуприс.
Чиновница привела в пример опыт Казахстана, где введена административная ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей.
Судя по заявлениям, Ольга Чуприс заочно поспорила с министром образования Игорем Карпенко, который после очередного скандала в гомельской школе заступился за учеников.
— Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые есть у конкретного педагога, — заявил министр.
Он добавил, что является сторонником того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком — будь то психологическое, словесное. По словам Карпенко, учителю нужно себя сдерживать — на то он и педагог.
Такой была запоздалая реакция министра на конфликт в гомельской гимназии № 71, где учительница надорвала третьекласснице ухо во время урока. Девочке накладывали швы в больнице. Как выяснило «Радыё Свабода», учительница больше не будет работать в гимназии — об этом она сообщила руководству.
08:30 20/02/2020
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