В Китае снизилось число заболевших коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает Интерфакс





Летальный исход зафиксирован в 2118 случаях.





За последние сутки число зараженных увеличилось на 394 человека, число погибших — на 114 человек.





В то же время, 16 тысяч человек прошли курс лечения и покинули больницы.





Согласно данным за предыдущие сутки, зараженных пневмонией было 75 117 человек.





За пределами материкового Китая было зарегистрировано семь смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции, и также два в Иране.





Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.





Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.