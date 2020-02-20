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В Китае снизилось число заболевших коронавирусом COVID-19

В Китае число зараженных пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19, снизилось и составляет 74 576 человек.

Об этом сообщает Интерфакс.

Летальный исход зафиксирован в 2118 случаях.

За последние сутки число зараженных увеличилось на 394 человека, число погибших — на 114 человек.

В то же время, 16 тысяч человек прошли курс лечения и покинули больницы.

Согласно данным за предыдущие сутки, зараженных пневмонией было 75 117 человек.

За пределами материкового Китая было зарегистрировано семь смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции, и также два в Иране.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.
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