В Китае снизилось число заболевших коронавирусом COVID-19
В Китае число зараженных пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19, снизилось и составляет 74 576 человек.
Об этом сообщает Интерфакс.
Летальный исход зафиксирован в 2118 случаях.
За последние сутки число зараженных увеличилось на 394 человека, число погибших — на 114 человек.
В то же время, 16 тысяч человек прошли курс лечения и покинули больницы.
Согласно данным за предыдущие сутки, зараженных пневмонией было 75 117 человек.
За пределами материкового Китая было зарегистрировано семь смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции, и также два в Иране.
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.
Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.
08:22 20/02/2020
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