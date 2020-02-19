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В сериале «Викинги» прозвучала музыка белорусской группы «Стары Ольса»

В популярном канадско-ирландском сериале «Викинги» прозвучала музыка белорусской группы «Стары Ольса», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на YouTube-канал музыкального коллектива.


В одной из сцен седьмой серии шестого сезона сериала можно услышать композицию «Куранта» из альбома группы «Скарбы літвінаў», который вышел в 2004 году. Мелодия сопровождает сцену купания княжны Екатерины.

Справочно

Сериал «Викинги» состоит из нескольких сезонов, посвященных викингам и их эпохе. Автор проекта Майкл Херст. Он создал сериал для телеканала History, который представил проект зрителям в 2013 году.
Виктория Логовик
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