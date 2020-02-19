Переходный возраст? Почему дети уходят из дома

В редакцию belnovosti.by обратилась читательница. Женщину крайне волнуют ее взаимоотношения с ребенком.





«Не могу найти общий язык с ребенком. Вроде и все свободное время с ним провожу, никогда слово плохого на него не сказала, а не то, чтобы там руку поднять. Стараюсь ни в чем не отказывать, но по мере финансовых возможностей, конечно. Последнее время чувствуется какое-то напряжение.





Ребенок начинает злиться на меня на пустом месте, упрекать, что ему не хватает моего внимания. Как-то после школы заявил: я ухожу к другу на ночевку, если не разрешишь – уйду из дома. И ушел, но на полчаса, потом вернулся и извинился, сказал. мол, не прав был, погорячился. Но как это вообще понимать? Мне казалось, что у нас действительно близкие отношения, а получается…»









Тема родительских взаимоотношений была и будет всегда актуальной. Переходный возраст, отсутствие отца и банальный недостаток внимания – все это способно привести к совершенно разным последствиям и, увы, не всегда самым приятным.





Вместе с личным психологом Романом Комендантом разбираемся в столь животрепещущей теме.





Ввиду столь быстрого темпа жизни, реально ли найти время как для работы, так и для ребенка?

- Тут скорее следует затронуть качественную сторону вопроса, а не количественную. Вы можете проводить с ребёнком все свободное время и обнаружить, что он вырос, но недополучил вашей любви и внимания. А можете видеть его только по выходным, но все равно стать для него самым близким и родным. Все дело в правильности подхода и количестве сил, которые вы вкладываете в ваши коммуникации.





На чем точно стоит заострить внимание, когда вас разрывает между работой и семьёй, так это на себе и своём отдыхе. Многие забывают о том, что лучше поработать час, но хорошо, чем прийти на работу уставшим и выполнить ту же задачу за 6 часов (сделав при этом ещё и кучу ошибок). Тоже самое можно сказать про коммуникацию с ребёнком и остальными близкими людьми.





Родители первые и самые важные люди для ребёнка. Через общение с ними он будет учиться общаться с другими и с собой, через наблюдение будет моделировать своё поведение. Исходя из того, как и за что его наказывают/поощряют, ребёнок будет вырабатывать и развивать в себе самоконтроль, осознанность.





После рождения ребенка мама практически сразу выходит на работу. Норма или противоречие воспитательному процессу?

- Разумеется, это нежелательно. Понятно, что есть разные жизненные ситуации, но если у вас нет возможности уделить своему малышу время даже в первые годы его жизни, то, возможно, вам и не нужен был ребёнок.





Постараюсь прояснить: зачатие, беременность и роды — это начало долгого пути, а не этапы, после которых вы снова сможете заняться своей жизнью и собой. Родители просто необходимы ребёнку не только как «приносящие еду и игрушки» люди, но и как учителя, собеседники. Родители дарят чувства безопасности, стабильности и заботы.





Если вы не можете позволить себе взять перерыв в работе, если у вас неустойчивое финансовое положение или работа слишком важна для вас, то нужно много раз подумать, а подходящий ли это момент для такого важного события. Лучше продолжить заниматься своим развитием и своими делами. За вашу спешку и желание «родить побыстрее», вы, возможно, накажете не только себя, но и будущего близкого вам человека.





Как возобновить потерянную связь родителя и ребенка?

- Самое главное - не будьте излишне навязчивы. Ребёнок, со своей стороны, может быть совершенно не заинтересован в том, чтобы восстанавливать «связь» с родителями.









Если вы достаточно долго отсутствовали в его жизни, то у него уже сложился круг интересов и людей, с которыми ему привычно и удобно. Вы должны начать строить общение именно через его интересы:





медленно и постепенно узнавать его (проблемы, радости, мысли);

пытаться понять и поддержать в ситуациях, с которыми ему тяжело справиться самостоятельно;

чаще проводить время вместе, отталкиваясь от сферы интересов ребёнка (например, он может любить ходить в бассейн или увлекаться компьютерными играми);

не пытайтесь придумывать «развлечения» за ребёнка, не пытайтесь вмешиваться в его жизнь или нарушать привычные социальные связи;

старайтесь быть удобным и понимающим человеком, а также больше разговаривайте, как можно больше.









Любому ребёнку необходимо присутствие рядом родителей обоих полов. На это есть две основные причины.

Для перенимания ролевых моделей (мужских и женских), чтобы в дальнейшем строить отношения с другими людьми и иметь почву для самоиндефикации и развития самоосознанности.





Невозможность одному человеку (например, матери) уделять весь день исключительно на потребности ребёнка неизбежно приведёт к тому, что у ребёнка будет слишком много времени, когда он предоставлен самому себе.





И если в младенчестве это может сказаться на его физической безопасности (ребёнок может упасть, подавиться и т.д.), то плавно подходя к подростковому возрасту, будут возникать психологические и эмоциональные сложности, которые желательно обсуждать и решать (причём своевременно, дабы они прошли без серьёзных последствий).





У матери может не хватить сил и времени даже на банальное «обслуживание» дома и ребёнка, а иногда просто и не быть желания.







