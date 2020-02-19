За оскорбление учителя будут называть

За оскорбление учителей введут административную ответственность.





Фото: Михаил Исаченко, «Гродненская правда»





Как отметила чиновник, в последнее время остро стоит вопрос о защите прав учителя.





— Например, немало событий произошло в прошлом году именно негативного толка, когда школьники пытались, скажем так, давить на учителей. Порой такие ситуации доходят до откровенных оскорблений школьного учителя. Обществу надо стать на защиту педагогов. Это можно сделать, используя, например, опыт нашего восточного соседа — Казахстана, где ввели административную ответственность за оскорбление учителя при исполнении должностных обязанностей. Мы присмотрелись к данному нововведению и планируем ввести такую же норму в наш кодекс, — цитирует Чуприс «Гродненская правда».





Самый громкий скандал в системе образования, напомним, произошел в гомельской школе в сентябре прошлого года. Во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато уволили директора школы.





— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, — прокомментировал тогда произошедшее президент.





За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента были строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации было принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.



