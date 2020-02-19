Фото из Instagram (@ivanovsport)





В самый разгар бракоразводного процесса Дмитрий Иванов, пока ещё законный муж Лолиты Милявской, публично обратился к своей супруге и её адвокату. Тренер по сквошу заявил о том, что скандальный разрыв перечеркнул собой все хорошие воспоминания о семейной жизни с певицей. Он огорчен тем, что в прессе его выставили альфонсом и изменником. Кроме того, Дмитрий заявил, что теперь очень понимает бывшего мужа исполнительницы — Александра Цекало, который когда-то был на его месте.





«Это мое последнее официальное заявление. Прошу впредь оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за четыре месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и незачем!





Особенно после этих навязанных псевдо-новостей, которые больше напоминают «кашу из топора». Кем меня только ни делали: и альфонсом, и оленем, и многожёнцем... Теперь я начинаю понимать, почему Цекало не давал никаких интервью: он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и обо всём, что с ним связано. В моём случае всё хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило», — рассказал Иванов.









Дмитрий уверяет, что стал жертвой заказной травли и отрицает все обвинения в свой адрес. Особенно его возмутили последние заявления Сергея Жорина о том, что он якобы травил артистку вредными препаратами, выдавая их за БАДы. «Зачем ты делаешь посмешище из Лолиты?» — рассердился Иванов на адвоката Лолиты. Он намекнул, что Лолита ведёт, мягко скажем, не самый здоровый образ жизни и имеет ряд вредных привычек, что на самом деле и подкосило её здоровье.





Милявская, напомним, подала на развод с Ивановым ещё летом прошлого года, но судебный процесс затянулся. Представители певицы пытались доказать, что брак артистки был фиктивным. 13 марта состоится заседание, на котором, как рассчитывает Дмитрий, он официально станет свободным мужчиной.



