Как на заводе им. Кирова снимают узбекский фильм о матери-героине





Художественная лента основана на реальных событиях и повествует о судьбе Зульфии Закировой из села Ханабад Ташкентской области, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей — Исокжона, Ахмаджона, Мухаммаджона, Вахобжона и Юсуфжона Холматовых. Это история о войне, материнстве, родине, любви и подвигах.





— Все эти парни героически сражались и погибли в разных местах: один под Ленинградом, другой на земле Украины, третий в Беларуси, четвертый — возле Варшавы. Мы все эти события объединили в Минске, на территории завода им. Кирова. Ведь это исторический объект, заложенный еще в конце XIX – начале ХХ века, с прекрасной фактурой зданий, — рассказала художник-постановщик фильма Наталья Навоенко.









Сегодня тут был воссоздан небольшой населенный пункт под Ленинградом, где мужчины отбивали атаку, а женщины пытались спастись. Совсем недавно снимали сцену с беженцами, которые пытались скрыться с детьми на руках. Взрывы, к слову, настоящие — вокруг огонь, пепел и крики. Из реквизита на площадке — старинный автомобиль из частной коллекции и советские лозунги на красном кумаче. Помощь в реализации проекта оказывает киностудия «Беларусьфильм».





По словам режиссера, Джахонгира Ахмедова, планировалось, что фильм будет сниматься только в Узбекистане, но сценарий дополнили боевыми сценами, специально для которых съемочная команда и приехала в Минск. После завода, с 21 февраля, съемки «Узбеккино» переместятся на натурплощадку киностудии «Беларусьфильм», что под Смолевичами. Там будут задействованы окопы, а домики превратятся в захваченную врагами деревню. Белорусские актеры тоже, кстати, участвуют в некоторых сценах.





Хоть Зульфия и главная героиня, но фильм не только о ней, а о мужестве и силе всех матерей, независимо от национальностей, — тех, кто смог выдержать такое большое горе — потерю близких.





— Удивительно, как она держала всё в себе, не жаловалась, но находила силы жить дальше. Жены ее сыновей, хоть у них и был выбор, тоже остались верными семье и погибшим супругам, — отметил второй режиссер Зафар Аскаров.





Идея создания фильма принадлежит главе Узбекской Республики Шавкату Мирзиёеву. Все было задумано для того, чтобы показать храбрость узбекистанцев, отдавших свои жизни во время Второй мировой войны. Премьера ленты, посвященной 75-летию Победы, запланирована на 9 мая.





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