Лишние люди? Государству выгодно держать людей в «черном теле»

Мужчина рассказал, что его лишили родительских прав, и теперь каждый месяц из его зарплаты высчитывают 300 белорусских рублей на содержание его ребенка государством. При этом работать Антону предлагают только на государственном предприятии, а если зарплаты не хватает для покрытия расходов на ребенка – растет долг.





«Задолженность накапливается, и в последующем отчисляется уже не 300 рублей с зарплаты, а 70%. На жизнь остается меньше 100 рублей. А если учитывать размер кварплаты, оплаты питания, то на жизнь не остается фактически ничего. Можно сказать, что большая часть обязанных лиц живет впроголодь», – рассказывает Антон.









Если не выходишь на работу в течение даже одного дня, то участковые могут составить протокол об административном правонарушении по статье 9.27 КоАП, а если «прогулов» наберется 10 и более в течение трех месяцев – то обязанные лица подвергаются уголовному наказанию по статье 174 УК и могут лишаться свободы на срок до одного года.





Антон уточняет, что в Беларуси суд не рассматривает административные дела по ст. 9.27 КоАП, а решение принимает начальник РУВД. И практически во всех случаях обязанные лица попадают на сутки, хотя в КоАП предусмотрен и штраф до двух базовых величин.





«Вот я тоже недавно попался – это было мое первое нарушение по статье 9.27. Я работал на заводе, и зарплата после вычетов была меньше 100 рублей. Я приходил к банкомату, смотрел, сколько я заработал за месяц, и осознавал, что с такими деньгами я просто не проживу».





Антон начал искать подработку в интернете. Однажды ему надо было на два дня отлучится с работы на заводе, чтобы заработать хотя бы себе «на хлеб». Мужчина пришел в отдел кадров и попросил два дня за свой счет без сохранения заработной платы, но ему отказали.





«Подъехал человек, с которым я работал, и я собрался и поехал. Заявление я оставил в отделе кадров. После того, как я сделал свою работу, вновь вышел на завод. На проходной меня ждал участковый, и за два дня «прогула» мне дали 15 суток ареста, за которые потом начислили 150 рублей».





При этом Антон утверждает, что после того, как он пробыл в камере РУВД около пяти часов, ему показали уже напечатанный протокол, никто его не опрашивал, объяснений не отбирал, даже не разговаривал с ним.





«Мне объяснили, что я должен просто расписаться, что якобы с протоколом ознакомился. Сказали, будешь подписывать или не будешь – все равно уже назначены сутки, и я буду арестован. На сутках сидишь постоянно в камере, а потом по выходу за содержание там платишь деньги, которых у обязанных лиц и так нет».





К слову сказать – отпуск у обязанных лиц составляет всего семь дней в год.









Знакомый Антона предложил поработать в России. Мужчина согласился и на два года уехал на заработки в соседнюю страну. После того, как вернулся – его осудили на год лишения свободы по ст. 174 УК.





В колонии тоже нужно было работать. За год лишения свободы долг Антона перед государством увеличился.





«Колония не может предоставить достойной работы, и каждый год, проведенный там – увеличивает долг как минимум на 3300 рублей.





Государству видимо выгодно загонять людей в такую «кабалу». Осужденные, у которых нет исков, не получают ничего. Я видел расчетные листочки – 3 копейки, 5 копеек – такие вот суммы. У обязанных лиц немного побольше. У меня получалось около 10 рублей – 10%, получается 100 рублей была зарплата».





Антон говорит, что если раньше у него была какая-то реальная возможность погасить задолженность за более-менее короткий период времени, то сейчас это становится неподъемным.





«Если работать у себя в городе на предприятии с зарплатой в 500 рублей, и будут вычитать 70% – пускай 350 рублей я буду отдавать, то есть 300 будет уходить на ежемесячную выплату, а 50 рублей – на долг, то сколько мне надо будет отработать, чтобы его погасить?»





После выхода из колонии Антон обратился в центр занятости населения, ему дали направление в литейный цех. Но за год в неволе, у мужчины начались проблемы со здоровьем: сильные боли в спине, немеют руки по ночам. Поэтому Антон решил пройти медицинское обследование.





«Я пришел к врачу, объяснил свою ситуацию: что мне дали направление на работу, но я плохо себя чувствую, не уверен, что смогу ее выполнять, а если смогу – то еще хуже мне станет после этого. Врач дал направление на рентген и к неврологу. На следующий день пришел посмотреть снимки. Мне их не отдали, сказали, что не знают, где они. Я заглянул в карточку свою, там было непонятное что-то написано – диагноз уже был поставлен, не знаю, кем. Назначили мне уколы, таблетки, я самостоятельно дома лечился.





Через некоторое время пришел участковый, завез меня в РУВД, и дали мне трое суток ареста за то, что я якобы уклоняюсь. Я объяснил, что я болею, мне нужно принимать лекарства».









По словам Антона, участковый съездил в поликлинику и привез справку о том, что он совершенно здоров. Мужчина считает, что поликлиника действует в связке с милицией, центром занятости, и людям просто отказывают в лечении. На медицинской карте обязанного лица стоит отметка – наклеен черный треугольник, и когда врач видит эту карту, то получить больничный или направление на обследование – маловероятно.





Антон обжаловал решение об аресте, а после опять пошел в центр занятости, где ему дали новое направление на работу:





«Я пришел туда, мне сказали, что я должен быть три или четыре месяца учеником. При том, что у меня есть специальности, но мне почему-то дают направления не по ним, а учеником.





Я спросил, какая будет заработная плата? Мне ответили: 250 рублей – учеником, а потом, когда сдам на разряд – будет немного больше.





Я так подумал: если я в месяц должен 300 рублей платить, а мне будут платить 250, то задолженность будет опять расти. Я написал на этом направлении, что отказываюсь от такой работы в связи с тем, что зарплата не будет покрывать задолженности. Отдал в отдел кадров, там они поставили печать, написали, что отказался от предложенной работы.





С этим направлением я поехал в центр занятости – отдал его, и на меня стали кричать, что я не имею права отказываться от предложенной работы, стали звонить участковому инспектору. Мне сказали, что я «опять попал» и меня «будут садить». Хотя по закону работу мне должны были предложить по моей специальности».





Знакомый предложил Антону более высокооплачиваемую работу в Минске. Мужчина попытался узнать номер счета, чтобы самостоятельно платить на содержание ребенка государству. Но ему отказали, указав, что работать мужчина может только по направлению от центра занятости.









«Но где же логика? Почему я должен работать за 250 рублей в месяц, если столько же я смогу заработать за неделю? И при этом я буду добровольно погашать этот долг, чтобы его быстрей выплатить. Но мне сказали, что я должен работать именно там, куда меня направили», - возмущен Антон.





Мужчина считает, что государству видимо выгодно держать в «черном теле» всех людей, чтобы как можно больше вытягивать из них денег, и часто обязанные лица сами согласны с этим – они уже опустили руки.



