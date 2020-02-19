Кандидата на место Дмитрия Шепелева называют Тимура Еремеева

Фото: instagram.com/timureremeev





Самым вероятным кандидатом на место Дмитрия Шепелева, покинувшего не только место ведущего программы «На самом деле», но и «Первый канал» вообще, называют Тимура Еремеева.





Актер стал известен благодаря тому, что на протяжении двух лет с завидной регулярностью появлялся в эфире программы «Пусть говорят». Мужчина упорно утверждал, что является внебрачным сыном легендарного актера Спартака Мишулина.





Законная дочь прославленного артиста Карина все это время воевала с самим Тимуром, которого считала самозванцем, и с работниками «Первого канала». Мишулина заявляла, что редакторы «Пусть говорят» специально выдумали историю о внебрачном сыне ее отца, чтобы раскрутить Еремеева и впоследствии сделать из него ведущего. Что сейчас, похоже, и сбывается.





– Это была большая пиар-компания, мальчика просто захотели раскрутить, – говорила несколько раз Карина в интервью нашему корреспонденту. – У него наверняка есть спонсор.





Sobesednik.ru связался с Кариной сразу после того, как стало известно о возможной новой должности Тимура на «Первом». Наследница легенды кинематографа заверила нас, что от своих слов не отказывается и по-прежнему считает: за Еремеевым стоит влиятельный покровитель (или покровительница). Но обсуждать это ей уже надоело.





– Я про это (о возможном назначении Еремеева вместо Шепелева. – Ред.) впервые слышу, – говорит 40-летняя дочь Спартака Мишулина. – Честно говоря, мне это не интересно. Слава Богу, мы выиграли все суды и доказали, что между нами нет никакого родства. Поэтому мне все равно, кто этот человек и чем он занимается. Очень много своих дел.





Более того, Карина призналась, что после того, как телевизионщики затеяли историю с внебрачным сыном ее отца, «Первый» она не смотрит.





– Этот канал в нашей семье под запретом! – воскликнула Мишулина.









По словам Карины, ее мама до сих пор ощущает на себе последствия всей этой истории. У пожилой женщины после злополучных эфиров на «Первом» случился инсульт, и она по сей день не может восстановиться.





– Мама двигается, ходит, разговаривает. Но в целом все не очень хорошо, – вздыхает Карина.





Однако несмотря на все беды, произошедшие в семье, как утверждает Карина, с подачи «Первого канала», Мишулина не опускает руки и продолжает работать. К примеру, недавно решила освоить профессию сценариста.





– Я написала сценарий для короткого метра, набрала съемочную группу, и сейчас мы активно занимаемся подготовительным периодом к съемкам, – делится Карина. – Плюс ко всему в этом фильме я буду играть главную роль.