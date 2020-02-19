Белстат на две недели задержал презентацию итогов переписи 2019 года

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Как сообщает сайт Национального пресс-центра Беларуси, пресс-конференция «О первых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года» пройдет в этот четверг, 20 февраля.





Результаты переписи представят председатель Национального статистического комитета Инна Медведева и ее заместитель Жанна Василевская.









Ранее сообщалось, что предварительные итоговые данные переписи появятся в свободном доступе к 3 февраля 2020 года, основные – до 1 июня 2020 года.





Сама перепись прошла в октябре 2019 года.











