Белстат на две недели задержал презентацию итогов переписи 2019 года
Стало известно, когда озвучат итоги переписи населения Беларуси, которая прошла в стране в прошлом году. И эта дата не совпадает с объявленной ранее.
фото из открытого доступа
Как сообщает сайт Национального пресс-центра Беларуси, пресс-конференция «О первых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года» пройдет в этот четверг, 20 февраля.
Результаты переписи представят председатель Национального статистического комитета Инна Медведева и ее заместитель Жанна Василевская.
Ранее сообщалось, что предварительные итоговые данные переписи появятся в свободном доступе к 3 февраля 2020 года, основные – до 1 июня 2020 года.
Сама перепись прошла в октябре 2019 года.
МГ/ИР belsat.eu
18:36 19/02/2020
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