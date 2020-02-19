Вооруженного боевым пистолетом мужчину задержали в Витебске

Сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси и сотрудниками ОМОН вчера, 18 февраля, в Витебске задержан 51-летний уроженец России.





По предварительной информации, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное нарезное оружие – пистолет конструкции Токарева «ТТ» калибра 7.62 мм 1934 года выпуска. Он планировал использовать его для совершения преступлений.











