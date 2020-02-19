Вооруженного боевым пистолетом мужчину задержали в Витебске
В Витебске по подозрению в незаконном обороте оружия задержан мужчина
Сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси и сотрудниками ОМОН вчера, 18 февраля, в Витебске задержан 51-летний уроженец России.
По предварительной информации, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное нарезное оружие – пистолет конструкции Токарева «ТТ» калибра 7.62 мм 1934 года выпуска. Он планировал использовать его для совершения преступлений.
Задержанный ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает МВД
17:30 19/02/2020
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