+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Громкое дело о наркотиках: как приказал начальник полицейских подкинуть наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов рассказал о приказе начальника Игоря Ляховца подкинуть наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

Денис Коновалов
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Бывший полицейский Денис Коновалов рассказал о приказе начальника Игоря Ляховца подкинуть наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

По словам Коврижкина, его подзащитный полностью признал свою вину и дал показания на своего руководителя Ляховца, который является предполагаемым организатором преступления. Адвокат подчеркнул, что Ляховец не признает вину и опровергает эти обвинения.

30 января Басманный суд Москвы отправил в СИЗО всех бывших полицейских по делу Голунова. Суд арестовал до 29 марта пятерых фигурантов дела: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. Их подозревают в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru