Всего на судне коронавирусом заразились 542 пассажира и члена экипажа. Это стало крупнейшим скоплением больных Covid-19 за пределами Китая, пишет bbc.com





Несмотря на карантин, инфекция быстро распространялась среди пассажиров. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина.





Двое россиян покинули борт круизного лайнера, их увезли на машине российского диппредставительства, передает корреспондент ТАСС.









Еще двое граждан России были госпитализированы. Об этом РБК сообщили в российском посольстве в Японии. С "Даймонд принцесс" был вывезен мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус. Он помещен в медицинское учреждение. У его жены диагноз не подтвердился, но она тоже госпитализирована.





На судне остается еще 20 россиян, вместе с другими пассажирами они должны сойти на берег к 21 февраля, передает РИА Новости. Пока судно покинули в основном пожилые люди.





Тем, у кого вирус нашли, и всем, кто контактировал с заразившимися, придется и дальше оставаться на круизном лайнере

В начале карантина на судне находилось 3700 пассажиров и членов экипажа.





Что происходит с людьми, покидающими судно?

Начиная со среды 19 февраля японские власти позволят сойти на берег пассажирам, у которых коронавирус не выявлен и симптомов болезни за время карантина не наблюдалось. Процесс продлится несколько дней. В среду лайнер покинут примерно 500 пассажиров.





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Пассажиров встречают автобусы или такси, сообщила находящаяся в Йокогаме корреспондент Би-би-си Лора Бикер.





Они смогут вернуться к нормальной жизни, но их в течение нескольких дней будут посещать медработники, сообщил министр здравоохранения Японии.





Тем, у кого вирус обнаружен не был, но они находились в одной кабине с зараженными, придется пройти дополнительный карантин.





На борту были пассажиры из 50 стран, и эксперты опасаются, что они могут породить новую волну эпидемии по всему миру.





Почему карантин не помог?

Предполагалось, что карантин на "Даймонд принцесс" остановит распространение коронавируса, но после двух недель из 3711 человек, находившихся на борту, заразилось 542. Некоторые даже назвали судно "плавучей тюрьмой".





Хотя Япония настаивает, что карантин был необходим, по каким-то причинам круизный лайнер превратился в инкубатор для вируса. Это единственное место за пределами Китая, где заражения происходили столь активно.





Одной из вероятных причин этого называют недостаточно строгий режим исполнения санитарно-эпидемиологических правил. Трое работавших на судне медработников оказались инфицированы.





Японские власти настаивают, что все было сделано правильно, а пассажиры, скорее всего, заразились еще до начала карантина.





В течение двух недель пассажиры не могли покидать свои каюты и общаться с другими. Если в каюте не было окна, им разрешалось прогуливаться на палубе по часу в день, обезопасив себя лицевыми масками и держась на расстоянии друг от друга.









Профессор медицины из Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что принятые меры были недостаточными, и эффективнее было бы изолировать людей на суше.





"Очень сложно проводить карантин в условиях морского судна, и я абсолютно уверен, что там были пассажиры, которые не собирались подчиняться чьим-то приказам о том, что им разрешено, а что нет", - сказал он в интервью Sky.





По словам ученых, распространению коронавируса могли способствовать система фильтрации воздуха, особенности соединения кают между собой и метод вывоза отходов.





По последним данным, в Китае от Covid-19 умерло 2004 человека. Всего в материковом Китае подтверждено 74 185 случаев заражения, за его пределами - более тысячи.





В понедельник в Китае было опубликовано исследование, согласно которому у более чем 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме, а больше всех рискуют заразиться люди с хроническими заболеваниями и пожилые.



