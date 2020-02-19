Почему судили в Беларуси, а оправдали в России?













19 февраля Выборгская епархия сообщила , что Ленинградский областной суд 30 января оправдал Киреева и освободил из-под стражи. Предъявленные в Беларуси обвинения Кирееву епархия назвала ложными.





Николая Киреева, жителя поселка имени Морозова, что в Ленинградской области, задержали в Витебске в августе 2017 года. Следствие установило, что иерей храма святых апостолов Петра и Павла (позже, уже когда он был под следствием, Николая Киреева отстранили от церковной службы) пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятий проституцией двух жительниц Витебска - 20 и 30 лет.





Следователи выяснили, что вербовка путем уговоров и обещаний проходила через интернет: священник переписывался с женщинами в течение апреля-августа 2017 года. Но довести свой умысел до конца не смог, так как вместе с женщинами его задержали при посадке в автобус «Витебск - Санкт-Петербург».





В Русской православной церкви надеялись, что Киреева будут судить в России. Однако согласно белорусскому законодательству «преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, расследуется белорусскими правоохранителями в соответствии с национальным законодательством».









Священник ранее уже вербовал белорусок





Выяснилось, что попытка вэербовки проституток у российского священника была не первая. Подобным образом в январе-феврале 2017 года он вербовал жительниц Гомеля. Преступление в тот раз тоже удалось предотвратить: посредницу Киреева, гражданку Таджикистана, задержали перед самой посадкой в ​​поезд «Гомель - Санкт-Петербург».





Позже женщину осудили на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В колонии общего режима она увидела телесюжет о задержании священника в Витебске, в котором узнала своего бывшего сообщника.