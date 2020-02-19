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РПЦ неприкасаемая? В России оправдали осужденного в Беларуси священника-сутенера

В России отменили приговор священнику РПЦ Николаю Кирееву, осужденному в Витебске за попытку организации занятия проституцией с вывозом лица за пределы государства.

Почему судили в Беларуси, а оправдали в России?


В Витебске Киреева осудили на 5 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Потом срок наказания сократили до 4 лет и 6 месяцев по амнистии. В августе 2019 года Киреева направили отбывать наказание в Россию, передает Свабода.


19 февраля Выборгская епархия сообщила, что Ленинградский областной суд 30 января оправдал Киреева и освободил из-под стражи. Предъявленные в Беларуси обвинения Кирееву епархия назвала ложными.

Николая Киреева, жителя поселка имени Морозова, что в Ленинградской области, задержали в Витебске в августе 2017 года. Следствие установило, что иерей храма святых апостолов Петра и Павла (позже, уже когда он был под следствием, Николая Киреева отстранили от церковной службы) пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятий проституцией двух жительниц Витебска - 20 и 30 лет. 

Следователи выяснили, что вербовка путем уговоров и обещаний проходила через интернет: священник переписывался с женщинами в течение апреля-августа 2017 года. Но довести свой умысел до конца не смог, так как вместе с женщинами его задержали при посадке в автобус «Витебск - Санкт-Петербург».

В Русской православной церкви надеялись, что Киреева будут судить в России. Однако согласно белорусскому законодательству «преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, расследуется белорусскими правоохранителями в соответствии с национальным законодательством».


Священник ранее уже вербовал белорусок


Выяснилось, что попытка вэербовки проституток у российского священника была не первая. Подобным образом в январе-феврале 2017 года он вербовал жительниц Гомеля. Преступление в тот раз тоже удалось предотвратить: посредницу Киреева, гражданку Таджикистана, задержали перед самой посадкой в ​​поезд «Гомель - Санкт-Петербург». 

Позже женщину осудили на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В колонии общего режима она увидела телесюжет о задержании священника в Витебске, в котором узнала своего бывшего сообщника.
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