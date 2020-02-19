В редакцию belsat.eu обратилась одна из пациенток учреждения. Она рассказала о принудительном содержании в изоляции, антисанитарии и халатности медперсонала больницы.





Виктории Нестерович 34 года. В 2015 году женщина работала в магазине, и во время обследования для продления санкнижки флюорография показала пятна в легких. Тогда Виктория впервые попала в Гомельскую туберкулезную больницу.





В прошлом году в декабре из-за снижения иммунитета у нее случился рецидив, и гомельчанка снова оказалась в больнице. За нарушение режима ее перевели в закрытое отделение. Виктория говорит, что ей сразу пригрозили, что весь курс лечения, длящийся от 20 до 24 месяцев, она проведет в закрытом режиме:





«Мне прямым текстом сказали, что им смутьяны не нужны. Я не отрицаю, что нарушала режим, меня поймали на распитии алкоголя. Но я уже давно не пью и оснований изолировать меня нет – анализы чистые с прошлого марта, препараты я принимаю без нарушений, от лечения не отказываюсь».

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«Не повезло»

Викторию уже год не выпускают из корпуса, в палате на окнах решетки, поэтому раму нельзя открыть нараспашку. Единственное место, где можно подышать воздухом, – прогулочный двор, огражденный забором с колючей проволокой.





«Врачи говорят, что сомневаются в моей добросовестности, что я вернусь к старому образу жизни. Это не аргумент для суда. Все ошибаются, но почему одни ходят на свободе, а я сижу в клетке? На что главный врач говорит, мол, тебе не повезло».





Несмотря на все аргументы Виктории руководство больницы каждые полгода отправляет запрос на продление ее содержания в больнице. Уже второй раз судья выносит решение в пользу учреждения.





На заседание жительницу Гомеля не пускают и на выездной суд согласия тоже не дают. У Виктории нет родных, кроме дедушки, но и в свиданиях с ним отказывают. Оплатить юриста она также не имеет возможности:





«Я готова пойти на амбулаторное лечение, есть где жить. Теперь нам нужно продать квартиру, чтобы жить раздельно с дедушкой. Мне нужно к нотариусу, но меня не выпускают несмотря на то, что даже охранник согласился сопровождать».





Вакханалия и беспробудное пьянство

Викторию не устраивает не только ее полная принудительная изоляция, но и условия содержания в больнице. Гомельчанка добавляет: руководство давит на нее, потому что она не скрывает фактов халатного отношения медперсонала к выполнению обязанностей.





Женщина перечисляет ведомства, куда успела пожаловаться и получила отписку или ответа не пришло совсем: прокуратура, Министерство внутренних дел, Управление здравоохранения.





«В закрытом отделении, где я сейчас, нормальные санитарные условия. Оно считается образцовым, с нулевой смертностью и более-менее хорошей дисциплиной. В палатах как в лаборатории, заведующая здесь строгая, но справедливая».





Однако в открытом отделении, где женщина была сначала, условия содержания ужасают, утверждает она:





«На нас якобы выделяются огромные деньги различными фондами, но где они? Многие здесь слышали от врачей, что пациенты – их заработок».





Среди нарушений, на которые обращала внимание Виктория, – ограничение в доступе к нужным для больных продуктам, антисанитария, неконтролируемая выдача лекарств, которые просто бросают на кровать и подоконники, пьянство и возможность безнаказанно выходить из больницы.





«Там лежат опасные для здоровья других люди с открытой формой туберкулеза, которые могут инфицировать других. Они беспрепятственно ездят в город, на выходные, выходят в магазин за алкоголем. Конечно, все неофициально.





Родственники к некоторым приезжают, остаются на ночь и пьют вместе. Курят прямо в палатах, гонят брагу, и никто на это не обращает внимания. За несколько рублей санитарка сама ночью вас выпустит за догонкой. Многие просто не возвращаются. Не больница, а притон».





Многих такие условия устраивают, рассказывает Виктория, так как основной контингет больницы – бездомные и бывшие заключенные. Поэтому там часто происходят пьяные драки с поножовщиной: то пьяный пациент пырнет другого ножом, то кто-то ударит соседа бутылкой по голове.





«И получается – один в реанимации, а второй в СИЗО».









Слова Виктории подтверждает пациент Сергей, который сейчас лежит в открытом отделении. Мужчина говорит, что условия содержания ужасны, но к медперсоналу претензий не имеет:





«Да, там страшно, но врачи, санитары хорошие, ничего не могу сказать плохого. Там, можно сказать, трезвых и нет. В основном пенсионеры, так они пенсию получают, и все отделение круглосуточно пьет. Санитары только и успевают, что ходить бутылки собирать».





Жалобы результата не приносят

На одну из жалоб Виктории отреагировала комиссия из Минска. Однако по словам жительницы Гомеля, руководство туберкулезной больницы показало фиктивные бумажки о том, что там идет ремонт. Проверяющие уехали.





«Они прикрываются тем, что у них идет ремонт. Если он идет, почему нет никаких ремонтных работ? С 2015 года он идет, и становится только хуже».





Журналисты обратились за комментарием к руководству Гомельской туберкулезной больницы. Руководитель больницы Наталья Журавлева выехала на двухнедельную учебу.





Врач Виктории Елена Злотникова заверила, что никто никого намеренно и против воли не держит, однако комментировать она ничего не может. То же самое мы услышали от заведующей пятого отделения Антонины Лопановой.





Виктория Нестерович собирается подавать апелляцию на решение суда и писать жалобу в Верховный суд.