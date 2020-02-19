Tut.by дозвонилcя Надежде: он настроена очень оптимистично, говорит, что ее поддерживают близкие и друзья, и считает себя счастливым человеком.





Надежда говорит, что все ее очень поддерживают, а после поста в Instagram жизнь вообще круто изменилась:





— С моего лица уже сутки не сходит улыбка — насколько люди переживают и делятся своими историями, своими победами. Это меня очень вдохновляет и дает силы на борьбу.





— Вам было морально тяжело написать этот пост? — спрашиваем у Надежды.





— Я сразу хотела написать правду, но меня остановили друзья, сказали: «Сначала вылечись, потом напиши». Instagram я веду с 2012 года и это большая часть меня, я всегда была открытая, искренняя, всегда делилась своими переживаниями, своим счастьем — я такой человек. Я открытая и не закрываюсь, когда у меня что-то происходит.





Я постоянно думала о том, что хочу написать, чтобы, возможно, тот, кто сейчас проходит этот путь, поддержал меня, а я, когда смогу пройти этот путь, тоже смогу кого-то поддержать. Еще я хочу показать насколько сильно с таким диагнозом можно любить жизнь, радоваться ей, быть счастливым человеком, лечиться и бороться за жизнь.





Возможно, это придаст сил другим людям, которые тоже на этом пути, а те, кто думает, что в их жизни есть проблемы, осознают, что нужно ценить каждый миг, своих близких и то, что они здоровы.





Я не унываю и все равно считаю себя счастливым человеком, потому что рак молочной железы хорошо лечится, у меня есть руки, которыми я могу что-то делать, у меня есть ноги и я могу ходить, у меня есть глаза и я могу видеть. Я счастливый человек.





В своем посте Надежда рассказала, что каждые полгода ходила на УЗИ молочной железы, последнее было за три месяца до того, как она нащупала в груди уплотнение. Это было 30 декабря. А 8 января ей уже поставили диагноз — рак груди 3 стадии.





— Человек, который проверяется регулярно, не застрахован от рака, потому что рак бывает разный. Есть такой, который созревает годами, а у меня была другая опухоль: она возникает резко и развивается стремительно. Специалисты, которые делали мне УЗИ, рак не просмотрели, мы все перепроверяли, был контроль и самого аппарата, и это, действительно, такой вид опухоли, — отмечает Надежда, еще раз подчеркивая, что врачи все делали правильно.





Она рассказывает, что ездила в Германию, чтобы выслушать несколько мнений — и специалисты там подтвердили и ее диагноз, и то, что опухоль агрессивная и имеет генетический характер, и что лечение выбрано правильно. Женщина планирует продолжать лечение в Беларуси — в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.





Как опухоль может достичь 3-й стадии так быстро?

Многих впечатлила история Надежды, вероятно, некоторые задавались вопросом, как опухоль может достичь 3-й стадии так быстро.





Без привязки к этой ситуации и ради того, чтобы общество больше знало об агрессивных видах рака, TUT.BY обратился к известному белорусскому маммологу Александру Поддубному.





— Есть BRCA ассоциированные раки молочной железы (у пациентов имеется мутация в генах BRCA 1,2). Они, как правило, проявляются в молодом возрасте — до 50 лет, а чаще всего до 40-ка. Если мама, бабушка и сестра болели таким раком в возрасте до 40 лет, значит, с 30 лет девушка должна находится под пристальным вниманием врачей.





К сожалению, эти раки очень часто бывают высокоагрессивными. Среди них есть так называемый трижды негативный рак молочной железы с высоким индексом прилиферативной активности Ki-67, при котором значительно возрастает риск рецидива заболевания и повышается смертность.





Рак молочной железы (РМЖ) характеризуется чрезвычайной вариабельностью клинического течения: от агрессивного до относительно доброкачественного. Каждому клиницисту известны больные с медленно, годами, растущими опухолями, с поздним и редким метастазированием.





Между тем, максимальная скорость роста агрессивных опухолей, зарегистрированная для первичного РМЖ у человека, составляет, по периоду удвоения опухоли, 3−8 дней и описана только у нескольких больных.





На сегодняшний день наиболее значимыми методами профилактики развития наследственных форм РМЖ и рак яичников (РЯ) являются динамическое наблюдение и хирургическая профилактика.





Динамическое наблюдение, в сравнении со стандартным скринингом спорадического РМЖ, имеет более жесткие временные интервалы: начинается с 25-летнего возраста и включает клинический осмотр, ультразвуковое исследование молочных желез и органов малого таза каждые 6 месяцев, а начиная с 30-летнего возраста - чередование маммографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастированием 1−2 раза в год.





Маммография как вид диагностики в случае с агрессивной опухолью у молодых пациентов, где плотность молочной железы высока, бессильна. И если в роду, например, только у одного папы был рак желудка, это не значит, что у человека будут эти наследственные гены.





Однако, надо понимать, что гены BRCA-1 и BRCA-2 скорее всего могут проявиться у пациентов, у которых во всех поколениях в роду были раки и чаще всего это раки молочной железы, кишечника и яичников.





Но не надо еще исключать и факторы риска, которые влияют на развитие рака — например, то же курение, неправильное питание, гиподинамия, хронические заболевания и заболевания эндокринной системы.









На наличие мутации генов BRCA-1 и BRCA-2 в Беларуси можно сдать анализы, но лучше всего это делать методом секвенирования, а не ПЦР. Например, таким методом анализ проводят в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова в Боровлянах.