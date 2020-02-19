Нам бы такую зарплату! Пенсия в Эстонии вырастет до 528 евро
В Эстонии средняя пенсия по старости с 1 апреля вырастет на 45 евро
После ежегодной индексации 1 апреля средний размер пенсии по старости для человека с 44-летним стажем увеличится с 483 до 528 евро.
Таким образом, с учетом внеочередного повышения пенсий и индексации, выплата пенсионеру с 44-летнем стажем в среднем увеличится на 8% или на 45 евро, сообщило в среду Министерство социальных дел, которое направило на согласование соответствующий законопроект.
Пенсионеры со стажем в 15 лет начнут получать в месяц 322,07 евро, с 30-летним стажем - 428,63 евро, с 40-летним стажем - 499,67 евро, а с 44-летним стажем - 528,09 евро.
Источник: err.ee
14:55 19/02/2020
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