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Мало спите? Врач рассказал, сколько лет жизни вы потеряли

Спать по восемь часов в день — общепринятая норма, но если есть правило, то всегда должны быть и исключения.


О тех, кому общечеловеческие стандарты чужды и почему за ними не стоит повторять, рассказал заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Российская академия наук) Владимир Дорохов.

"Наполеон, Александр Македонский, Черчилль, Маргарет Тэтчер — они мало спали. О Тэтчер достоверно известно, что у нее был ген короткого сна. В нашей популяции не так много людей, у которых есть этот ген. Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически", — пояснил эксперт.

Сокращение часов сна для большинства обычных людей — это смертельно опасно, рассказал Владимир Дорохов. Он указал на то, что сон нужен, чтобы "чинить" организм человека от "ошибок". Если не будет сна, то не будет и своевременного "ремонта", и начнутся проблемы со здоровьем.


"Сокращая длительность сна, можно увеличить время для работы. Эпизодически так можно делать, но если длительное время — это чревато всякими болячками. Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет. 

Это происходит, поскольку в организме накапливаются разные "ошибки". Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм. Если много ночей не "чинить" организм, то начинают накапливаться разные патологии вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем и так далее", — пояснил специалист.
Источник: ria.ru
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