Анжелика Агурбаш ищет молодого мужа





В номинации «Пара Года 2020» победили Александр и Анжелика Ревва. Певец и резидент Comedy Club отметил, что данная церемония — еще один повод признаться в любви супруге.





Когда официальная часть была завершена, настало время говорить о любви и здесь важны не только слова, но и музыка. На сцену вышли ST, Оксана Федорова, Анжелика Агурбаш, Согдиана, Доминик Джокер, Александр Ревва, Анастасия Спиридонова, VIOLA.





белоруски Агурбаш, она отметила, что любовь — это «подарок небес. который не купишь ни за какие деньги». Как пишет "Телепрограмма" , когда микрофон оказался в руках у, она отметила, что любовь — это «подарок небес. который не купишь ни за какие деньги».





— Что касается разницы в возрасте у супругов, то главное не цифры, а чувства, — рассудила певица.





Тем не менее, рядом с собой она не видит мужчину из поколения постарше.





— Я бы не хотела сейчас для себя возрастного мужа, я хочу минимум ровесника, а лучше моложе, — призналась в сокровенном исполнительница.