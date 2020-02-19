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Анжелика Агурбаш ищет молодого мужа

В Москве прошла 12-я ежегодная премия «Пара Года Juli Too ­– 2020».


В номинации «Пара Года 2020» победили Александр и Анжелика Ревва. Певец и резидент Comedy Club отметил, что данная церемония — еще один повод признаться в любви супруге.

Когда официальная часть была завершена, настало время говорить о любви и здесь важны не только слова, но и музыка. На сцену вышли ST, Оксана Федорова, Анжелика Агурбаш, Согдиана, Доминик Джокер, Александр Ревва, Анастасия Спиридонова, VIOLA.

Как пишет "Телепрограмма", когда микрофон оказался в руках у белоруски Агурбаш, она отметила, что любовь — это «подарок небес. который не купишь ни за какие деньги».

— Что касается разницы в возрасте у супругов, то главное не цифры, а чувства, — рассудила певица.

Тем не менее, рядом с собой она не видит мужчину из поколения постарше.

— Я бы не хотела сейчас для себя возрастного мужа, я хочу минимум ровесника, а лучше моложе, — призналась в сокровенном исполнительница.
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