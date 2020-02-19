+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На Заславском водохранилище утонул молодой парень

Молодой человек утонул на водохранилище в Минском районе


Спасатели днем 18 февраля получили сообщение о тонущем мужчине на Заславском водохранилище возле д.Гонолес Минского района. Звонок поступил в 11.47.

Несмотря на то, что бригада МЧС отправилась на место незамедлительно, спасти 23-летнего парня не удалось. Работниками МЧС его тело выло извлечено из воды.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru