







Историю подхватили СМИ. Ведь ситуация получилась настолько типичная и трагичная для нашей "двуязычной" страны, что о ней просто невозможно было не написать.





Языковой конфликт заметили и в России — и использовали в пропагандистских целях: мол, в Минске поднимает голову махровый национализм, а несчастную продавщицу преследуют за то, что она говорит в Беларуси на русском (государственном!) языке.









Более того, история дошла до Совета Федерации РФ — на тему "вы что, хотите как в Украине" высказался сенатор Игорь Морозов.





В Беларуси тем временем шли свои процессы. Ко Дню родного языка был объявлен флешмоб "Попроси чая по-белорусски". Журналисты вместе с парнем вернулись в то самое кафе и убедились, что там теперь понимают белорусский язык.





Московский блогер Илья Варламов начал интересоваться курсами белорусского. А Symbal.by выпустили по мотивам событий весёлую картинку:









И вот теперь выясняется, что всё было чуть-чуть не так. На самом деле чай заказывал не Арамаис, а его друг Руслан Юсупов . Написать пост со страницы Арамаиса "решили, чтобы был больший охват, и еще потому, что Руслан не публичная личность".









Всю эту неделю парни сознательно искажали факты. Миракян дал пару десятков интервью и написал по мотивам истории сотню постов в соцсетях. А признался в обмане только после того, как в кафе посмотрели записи камер видеонаблюдения и уличили его в искажении фактов.





Сути истории это признание не меняет. Такое могло произойти практически в любом кафе и с любым белорусом, говорящим по-белорусски — к сожалению, далеко не все сотрудники сферы услуг хоть на каком-то уровне владеют белорусским языком, а ситуации, когда он мог бы им понадобиться, слишком редки. И здесь каждому из нас есть над чем поработать.





Реакция российской пропаганды, вероятно, оказалась бы такой же предсказуемой и показательной: каждое ваше слово может быть использовано против вас.





Но признание парня ставит под сомнение всю его версию событий: если одна важная деталь оказалась неправдой, то что с остальными?









Появляются дополнительные вопросы и перед современной журналистикой. Профессиональные стандарты были соблюдены, информация была проверена. И всё равно оказалась фейковой.





В общем, фруктовый чай, который заказал в кафе "Коммунарка" Арамаис Миракян (или нет?), давно уже выпит. А осадочек остался.