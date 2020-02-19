"Золотые" годы: БГУ поднимает стоимость обучения
Стоимость обучения студентов изменится в Белорусском государственном университете (БГУ) с 1 марта
Информация об изменении цен на учебу в ведущем вузе страны появилась накануне в социальных сетях. В пресс-службе БГУ эти сообщения подтвердили.
"Планируется с 1 марта изменения стоимости обучения с целью приведения ее в соответствие с реальными затратами на нее. В среднем цены будут изменены на 12%", - сообщили в университете.
Прошлый раз цены на учебу в БГУ менялись летом и начали действовать с 1 сентября 2019 года.
Новые цены на учебу в БГУ пока не опубликованы.
Нет на данный момент и информации о том, будут ли менять стоимость обучения другие белорусские университеты, в том числе крупные - БНТУ, БГЭУ, БГУИР, БГМУ и МГЛУ.
Согласно ценам, действовавшим с 1 сентября, самыми дорогими специальностями в БГУ являются "Правоведение", "Экономическое право" и "Международное право", год учебы на них обойдется в 4183 рубля. За обучение на некоторых направлениях, в том числе на "Мировой экономике", "Менеджменте" и "Дизайне", придется также платить более четырех тысяч рублей в год.
Дешевле всего в БГУ в обходится учеба на русской и белорусской филологии, а также на социальной работе — 2636 рублей.
Источник: Sputnik
10:59 19/02/2020
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