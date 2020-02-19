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"Золотые" годы: БГУ поднимает стоимость обучения

Стоимость обучения студентов изменится в Белорусском государственном университете (БГУ) с 1 марта


Информация об изменении цен на учебу в ведущем вузе страны появилась накануне в социальных сетях. В пресс-службе БГУ эти сообщения подтвердили.

"Планируется с 1 марта изменения стоимости обучения с целью приведения ее в соответствие с реальными затратами на нее. В среднем цены будут изменены на 12%", - сообщили в университете.

Прошлый раз цены на учебу в БГУ менялись летом и начали действовать с 1 сентября 2019 года.

Новые цены на учебу в БГУ пока не опубликованы. 

Нет на данный момент и информации о том, будут ли менять стоимость обучения другие белорусские университеты, в том числе крупные - БНТУ, БГЭУ, БГУИР, БГМУ и МГЛУ.


Согласно ценам, действовавшим с 1 сентября, самыми дорогими специальностями в БГУ являются "Правоведение", "Экономическое право" и "Международное право", год учебы на них обойдется в 4183 рубля. За обучение на некоторых направлениях, в том числе на "Мировой экономике", "Менеджменте" и "Дизайне", придется также платить более четырех тысяч рублей в год.

Дешевле всего в БГУ в обходится учеба на русской и белорусской филологии, а также на социальной работе — 2636 рублей.
Источник: Sputnik
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