Невероятно! Под Минском расцветает сирень
Фото распустившихся почек на сирени прислал в "Рэгіянальную газету" житель Радошковичей.
Как сообщали накануне синоптики, в этом году в Беларуси впервые в истории метеонаблюдений не было климатической зимы и уже, вероятнее всего не будет
"Белорусский партизан"
10:45 19/02/2020
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Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.